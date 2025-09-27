Barbara Nastrino e Mario Pennelli, sognando l'Africa fra Napoli e San Giovanni Rotondo

Da Napoli a San Giovanni Rotondo. E ritorno. Barbara Nastrino nel 2003 approda in Puglia: il piccolo centro in provincia di Foggia è la prima sede che le viene assegnata da notaio, concorso che vince dopo aver già superato quello in magistratura . È decisa a restarci poco, ma andrà via solo nel 2020.

Il cambio di prospettiva è legato all’incontro con Mario Pennelli, dirigente legale di Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo — per lui, discendente di Padre Pio è una missione, prima che un lavoro — che si rivolge a lei per essere seguito nell’acquisto di una barca. Barbara ha 29 anni, lui cinque in più e altri incarichi riferiti a una serie di donazioni e a diverse questioni legate all’ospedale aprono fra di loro un dialogo. Che approda infine ad una dimensione più personale. Lei viene fuori da una lunga storia, lui si lascia alle spalle una brillante vita da single. Diventano coppia nell’estate del 2005. Nel 2008 le nozze a Ravello, a villa Cimbrone, posto caro alla famiglia Nastrino. Si dicono sì e fanno un patto: si trasferiranno a Napoli quando il primo dei loro figli andrà alle medie. In rapida sequenza arrivano a sorpresa — perché i genitori sono d’accordo nel non voler sapere il sesso dei nascituri— due maschietti: Alfonso Mario detto Duccio e Lorenzo, che oggi hanno 16 e 15 anni. La famiglia trascorre ogni fine settimana a Napoli — dove coltiva amicizie e dove lei fugge anche solo per un giro di shopping con la mamma — eppure Mario pensa che potrebbe esserci una possibilità che lei ripensi al loro patto.

Ma Barbara appena il primo figlio compie 10 anni chiede il trasferimento e nel 2020 si spostano nella casa in piazza Amedeo che hanno acquistato cinque anni prima. Lui prende le misure della città non senza diffidenza: ha studiato a Parma, lavorato a Bologna e trova Napoli ipertrofica, caotica, invivibile. E poi vuole godersi i figli e saperli lontano gli pesa. Ma diventa presto un entusiasta partenopeo. Appassionato di tennis, al circolo in Villa trova uno spazio ideale per giocare, il mare è a un passo e organizza la sua settimana per non stare troppo separato dalla famiglia: è in Puglia dal martedì al giovedì e spesso è a Roma dove Casa Sollievo ha un altro istituto. Vive la città quasi da turista e ne è conquistato.