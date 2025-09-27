Comitato Associazioni Operanti nel Sociale, ENERGAS: "Non è ancora finito"

Pensavamo che, ormai, l’Energas avesse rinunciato a costruire il megadeposito di 60 mila metri cubi di GPL nei pressi dell’abitato di Manfredonia in zona soggetta a diversi vincoli. Ma così non è. È di questi giorni la convocazione del Consiglio dei Ministri che ha visto rappresentanti del nostro Comune e della Regione sostenere con forza le motivazioni della città.

Ci è venuto l’amaro in bocca quando abbiamo sentito che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si è espressa per il Sì, rilasciando una concessione demaniale marittima quarantennale per l’attracco delle navi gasiere alla banchina A5 del Porto Alti Fondali. Questo naturalmente va contro la nostra città che ha espresso nel passato una tenace lotta sfociata in un netto rifiuto delle decisioni imposte d’autorità.

Ci troviamo così davanti ad un nuovo capitolo che dovrà essere sviluppato e analizzato per capire perché e da quale logica è stato sostenuto dalle cariche delle autorità portuali.

Siamo pervenuti all’atto finale di questa misera e misteriosa vicenda. L’informazione alla città la garantiamo noi e intanto invitiamo tutti a vigilare perché la nostra è una battaglia contro la prepotenza e la sopraffazione. Abbiamo, a suo tempo, promosso un referendum cittadino ottenendo un risultato che non ammette discussioni e cioè più del 96 per cento dei voti ha detto NO all’Energas.

Forse i vari Ministri pensano che non contiamo niente e che possono imporci una realtà ad alto rischio inquinante, che porta immancabilmente alla distruzione di centinaia di posti di lavoro. Non solo, ma porta anche pericolo in quanto nel mondo non c’è nazione che non abbia subito lutti e distruzioni a causa del GPL. In Italia ricordiamo Viareggio come esempio, ma quasi ogni giorno vengono registrati incidenti mortali.

Perché i politicanti di Roma vogliono a tutti costi imporci tale sciagura? Sappiamo tutti che la Puglia e il Molise sono le regioni italiane dove il Governo ha imposto di accettare il più alto numero di realtà contro la volontà popolare. Questo dimostra che essa, pur prevista dalla Costituzione, è schiava di chi detiene il potere perché è raggirata con l’invenzione dell’istituto della ‘’strategicità’’ dell’impianto. Il GPL è un sottoprodotto della raffinazione del petrolio che oggi sta lentamente, ma continuamente, sparendo dal mercato italiano e da quello europeo.

Cittadini, vigiliamo perché ne va della vita dei nostri figli.

Per il CAONS, Ing. Matteo Starace.