Fiera del Libro di Cerignola: l’Italia in chiaroscuro narrata dagli autori ospiti

Tanto intensa quanto interessante e articolata la seconda giornata della XVI Fiera del Libro di Cerignola, in programma dal 26 al 28 settembre nello storico Palazzo Fornari, in cui si susseguiranno incontri con gli autori, nazionali e locali, a presentazioni di mostre e academy.

Anche la giornata di sabato 27 aprirà alle 9.30 con Stefano Vicari, professore ordinario di neuropsichiatria infantile e dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù di Roma, autore di Adolescenti interrotti (Feltrinelli), intervistato dalla psicologa Angela Scalzo. All’incontro parteciperà anche il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese.

Sinossi: Ci ripetiamo che l’adolescenza è un’età critica, ma ci sentiamo confortati all’idea che sia solo una fase di passaggio da sopportare e supportare, quindi destinata a finire e a consegnarci individui maturi e pronti alla vita adulta. E se invece non fosse così? Se la famosa crisi adolescenziale non fosse una semplice crisi? Stefano Vicari lancia un allarme chiamandoci alla presa in carico di un problema: gli accessi al pronto soccorso ci parlano di una generazione di bambini e adolescenti che, come mai in passato e già prima del Covid, sta manifestando un grave malessere psichico che sfocia con crescente frequenza in atti violenti contro sé stessi o contro gli altri, crisi depressive, isolamento, ansie, dipendenze e disturbi alimentari di vario genere.

Spazio alla formazione, alle 10.45, con la presentazione dell’opuscolo Per il successo formativo di ciascuno e di tutti realizzato dall’IIS Righi di Cerignola, a cui seguirà, alle 11.15, quella del volume Locuzioni latine. Gaudeamus igitur, tempus fugit curato da Luigi Campaniello che sarà intervistato da Salvatore Mininno. La presentazione è realizzata on collaborazione con il Club per l’Unesco di Cerignola. La mattinata sarà conclusa dal dialogo tra Nicola Dalessandro e Domenico Carbone sul volume Braccianti e Riforme (Felice Massaro Editore) della compianta Giuseppina Pizzi Labia.

Si riparte alle 18.00 con le presentazioni, in sequenza, della mostra pittorica Luci e colori della nostra terra. L’esperienza artistica di Giuseppe Dalessandro, a cui interverranno il curatore Nicola Dalessandro ed il presidente dell’associazione Art&Fatti Luca Gasparro, e dell’Academy per attrici e attori di Michele Stella.

Alle 18.30, il racconto dell’opera musicale e teatrale La porta della felicità. Parole e musica per dare voce alle fragilità in un dialogo tra gli autori – Francesco Quinto, Rosalba Cipollino e Leonardo Lavecchia – e la scrittrice, blogger e bookstagrammer cerignolana Sara Ciafardoni.

Il passaggio dalle tematiche sociali alle cronache nere italiane ci sarà alle 19.00 con Lirio Abbate, giornalista autore di inchieste su mafie e curruzioni, autore de I diari del boss (Rizzoli), intervistato da Ciro Angelillis, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Sinossi: «Durante la mia vita ho imparato a non credere più in Dio e nel mio prossimo, a non sperare più, per non essere più deluso. Dio può venire a cercarmi, se vuole; se non vuole, finirà forse per restare solo, un giorno.» Non esiste nulla di simile nella storia della criminalità organizzata e dei suoi capi indiscussi. Un boss e i suoi diari privati, quelli che Matteo Messina Denaro chiamava «i libriccini». Dentro, vergati con uno stampatello preciso, ordinato, quasi ossessivo, pensieri e riflessioni, sfoghi, appunti, ricordi. E soprattutto, come da dedica, una sorta di lunga e tumultuosa corrispondenza a senso unico con la figlia Lorenza che non ha mai conosciuto. È su questo materiale unico, ritrovato in una perquisizione dopo l’arresto del padrino, che Lirio Abbate affonda il suo sguardo da cronista ed esperto di mafie, lui che al boss di Castelvetrano ha dedicato decine di articoli, inchieste, libri.

Alle 19.45 sarà la volta di Serena Bortone, giornalista e autrice, con A te vicino così dolce (Rizzoli), intervistata da Enrica Simonetti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sinossi: Questa storia nasce alla fine degli anni Ottanta, quando Internet non c’era e le informazioni transitavano solo attraverso le chiacchiere o i libri (…) Tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi, A te vicino così dolce è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore. Serena Bortone racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Con l’arrivo della sera, alle 20.30, a salire sul palchetto del chiostro di Palazzo Fornari sarà Massimo Giannini, giornalista e saggista, che presenterà il dialogo con Romano Prodi riportato ne Il dovere della speranza (Rizzoli), intervistato da Marco Frittella.

Sinossi: “Sono tutti buoni a parlare con san Francesco, il problema è quando devi parlare con il lupo.” Romano Prodi ne ha incontrati tanti di lupi, ma ha sempre saputo che è necessario parlare anche con i dittatori, tenendo ferme le proprie ragioni. La vera questione è la nostra perdita di orizzonti sui grandi problemi che affliggono le democrazie. Custodire e promuovere “il dovere della speranza” vuol dire non arrendersi alla progressiva evanescenza europea. Vuol dire continuare a credere in una politica internazionale che non sia solo uno strumento dottrinario di rese dei conti. (…) E in questa lunga conversazione con Massimo Giannini sulla posta in gioco del mondo che verrà, emergono tutti i principali nodi conflittuali di oggi: autocrazie contro democrazie, civiltà contro barbarie, la dea incompiuta e irrisolta dell’Europa fino a toccare i nervi scoperti dei problemi interni al nostro Paese.

Chiuderà il programma, alle 21.15, Piero Marrazzo, giornalista e conduttore televisivo, con la presentazione di Storia senza eroi (Marsilio), intervistato da Paolo Di Giannantonio.

Sinossi: Uno dei luoghi che ricorre nella storia politica italiana è via Gradoli. La via Gradoli di Aldo Moro e dei servizi e la via Gradoli dove subisce una battuta d’arresto la vicenda politica di Piero Marrazzo, che nel 2009 è il presidente della Regione Lazio. Si parte così da via Gradoli per arrivare qui, oggi, avendo da subito intuito che quella battuta d’arresto non era che l’occasione di srotolare una storia più lunga, più ampia e, soprattutto, collettiva. Che cos’è, infatti, la politica se non la capacità di trasformare una vicenda privata in una vicenda al servizio di un’intera comunità? Storia senza eroi è il romanzo della vita di un uomo.

Tutte le presentazioni saranno accessibili anche ai non udenti grazie alla presenza di operatori LIS.

Tra un’intervista e l’altra sarà possibile visitare, ogni giorno dalle 19.00 e alle 21.00, il Polo Museale Civico interno a Palazzo Fornari, guidati dai volontari della Pro Loco di Cerignola. Nello stesso contenitore museale è allestita la mostra Arte, Cultura e Moda si uniscono visitabile negli orari di apertura della Fiera del Libro.

La Fiera del Libro di Cerignola è organizzata dall’associazione Oltre Babele che ne cura il coordinamento artistico con Savino Zaba e Roberto De Candia. L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Cerignola, dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia.