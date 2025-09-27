Edizione n° 5837

Home // Cronaca // Foggia, brutale aggressione in via Arpi: giovane pestato da un branco di adolescenti

CRONACA Foggia, brutale aggressione in via Arpi: giovane pestato da un branco di adolescenti

Una violenta aggressione ha scosso la città di Foggia nella notte scorsa, nel cuore del centro storico

Foggia, brutale aggressione in via Arpi: giovane pestato da un branco di adolescenti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una violenta aggressione ha scosso la città di Foggia nella notte scorsa, nel cuore del centro storico. Un ragazzo di 19 anni è stato brutalmente picchiato da un branco di adolescenti, senza apparente motivo, mentre si trovava in via Arpi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima ha riportato numerose fratture scomposte, anche al volto, e con tutta probabilità dovrà sottoporsi a interventi di chirurgia maxillo-facciale.

Le condizioni mediche hanno subito allarmato familiari e cittadini, molti dei quali hanno espresso il proprio sgomento e indignazione anche sui social network. Al momento, gli aggressori risultano essere adolescenti, e le autorità stanno avviando le indagini per identificarli e ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. L’episodio ha sollevato grande preoccupazione nella comunità, confermando la necessità di intensificare la sicurezza nelle zone centrali della città.

Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze dei presenti, per procedere con azioni mirate contro i responsabili. Il brutale episodio ha già acceso il dibattito sul tema della sicurezza urbana e del fenomeno della violenza giovanile, richiamando l’attenzione delle istituzioni locali su misure preventive e di controllo.

Lo riporta foggiatoday.it

