Foggia ha risposto con entusiasmo alla serata inaugurale della Festa de l’Unità, che ieri sera ha visto piazza Umberto Giordano riempirsi per accogliere Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia, e Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e candidato al Consiglio regionale nelle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. A moderare l’incontro, il vicedirettore di TeleNorba, Antonio Procacci.

Un clima festoso, con tante famiglie e bambini, ha scandito la lunga serata, segnata da interventi applauditi e dalla corsa finale a selfie e strette di mano: segno di popolarità e di partecipazione vera, che ha trasformato l’appuntamento in un evento di piazza a tutti gli effetti.

Decaro ha scelto Foggia come prima tappa ufficiale da candidato presidente, raccontando il suo tour in giornata con l’inaugurazione di sei comitati provinciali, uno per ogni provincia pugliese. “La Puglia – ha detto – non è solo i grandi capoluoghi, ma anche i piccoli comuni, l’entroterra agricolo, la costa. Ho voluto dare un segnale inaugurando sei comitati nello stesso giorno, perché la nostra terra va tenuta insieme, senza lasciare indietro nessuno”.

L’europarlamentare del Partito Democratico ha ripercorso alcune esperienze amministrative da sindaco di Bari, come la pedonalizzazione del centro storico, diventata oggi una vetrina internazionale anche grazie al lavoro di Pugliapromozione e Apulia Film Commission, agenzie della Regione Puglia che si occupano di turismo e di cinema e audiovisivo. Poi l’elogio a Piemontese: “Raffaele è un punto di riferimento per questa città e per la Regione: ha affrontato la sanità, una delle deleghe più difficili, con serietà e risultati concreti”.

Il vicepresidente della Regione Puglia ha ringraziato la piazza “per una testimonianza di affetto che ci dà forza”, rilanciando lo slogan che accompagna la sua campagna elettorale: “La nostra terra vale”.

“La provincia di Foggia – ha sottolineato – non è una terra segnata da un destino immobile. È una terra che sa fare, che ha radici forti nei sacrifici dei nostri contadini e dei nostri nonni, e che può correre di più per raggiungere gli altri”.

Piemontese ha rivendicato i progressi ottenuti negli ultimi dieci anni: investimenti sul Policlinico “Riuniti” e sull’Università, lo sblocco dell’aeroporto “Gino Lisa”, la crescita delle scuole di specializzazione in medicina arrivate a essere 33, lo stesso numero di Bari.

Sulla sanità ha ricordato i dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute, secondo cui “la Puglia è passata dal penultimo al decimo posto nazionale: un risultato frutto del lavoro di squadra e di investimenti costanti”.

Sanità, acqua e trasporti al centro del confronto.

La parte più seguita della serata ha riguardato i temi concreti. Piemontese ha illustrato gli investimenti sui depuratori che hanno portato la Puglia ad avere il mare più pulito d’Italia e sulle condotte idriche per ridurre le perdite e contribuire ad affrontare il problema della scarsità dell’acqua che colpisce la Capitanata. Decaro, a proposito delle recenti proteste dei produttori di grano per il crollo dei prezzi, ha rilanciato la battaglia sull’etichettatura dei prodotti agricoli: “Non è possibile scrivere pasta italiana con grano importato, serve trasparenza per i consumatori e tutela per i nostri produttori”.

Da ingegnere trasportista, il candidato presidente del centrosinistra ha insistito sulla questione dei trasporti e della perequazione infrastrutturale, raccontando con toni ironici ma amari le difficoltà dei collegamenti ferroviari con Roma e Napoli: “Non è giusto che i diritti e i servizi dipendano dal luogo in cui sei nato. La mobilità, come la sanità, è un diritto fondamentale”.

Un bagno di folla come apertura di campagna. Applausi, cori, bandiere e soprattutto la lunga fila di cittadini per una foto con i due protagonisti hanno chiuso una serata che, nei fatti, è stata la vera apertura della campagna elettorale a Foggia e in Capitanata.

La Festa de l’Unità continua oggi con dibattiti, musica e iniziative culturali.

Ma la prima serata ha già dato il segnale: la piazza è tornata protagonista.