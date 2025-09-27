Edizione n° 5837

FERITA // Sentenza ‘Codice Interno’ a Bari, il sindaco Leccese: «La città è stata ferita»
27 Settembre 2025 - ore  09:47

SEQUESTRATO // Ragusa: ritrovato il 17enne sequestrato, è in buone condizioni
27 Settembre 2025 - ore  09:21

Foggia, nuove tariffe agevolate per la sosta: Fratelli d'Italia denuncia esclusioni e discriminazioni

"CHIARIMENTO" Foggia, nuove tariffe agevolate per la sosta: Fratelli d’Italia denuncia esclusioni e discriminazioni

I consiglieri chiedono dunque all’amministrazione comunale un chiarimento ufficiale

Foggia, nuove tariffe agevolate per la sosta: Fratelli d’Italia denuncia esclusioni e discriminazioni

Redazione
Redazione
27 Settembre 2025
27 Settembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Nuove tariffe agevolate per la sosta tariffata a Foggia, ma non tutti ne beneficeranno. A sollevare critiche è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, secondo cui la delibera di Giunta n. 208 del 24 settembre 2025, pur muovendo da un principio teoricamente condivisibile, rischia di generare disparità tra cittadini e categorie economiche.

Secondo i consiglieri comunali Claudio Amorese, Maurizio Accettulli, Concetta Soragnese e Luigi Fusco, la misura esclude commercianti, artigiani e cittadini privati, concentrandosi invece su enti e aziende pubbliche come Inps, Asl, gruppi bancari, organizzazioni sindacali, Agenzia delle Entrate e Arca Capitanata, che dovranno presentare apposita istanza per ottenere l’agevolazione.

«Se confermata questa interpretazione – affermano i consiglieri – ci troveremmo di fronte a una discriminazione tra cittadini di Serie A e cittadini di Serie B, in contrasto con i principi di equità e inclusività che dovrebbero guidare l’azione amministrativa». Pur apprezzando le agevolazioni per genitori che accompagnano i figli a vaccinarsi o per chi deve effettuare visite mediche, i meloniani evidenziano come commercianti, artigiani e i loro dipendenti, che contribuiscono quotidianamente alla vita economica della città, rimangano esclusi da qualsiasi beneficio.

Un ulteriore punto di criticità riguarda la definizione di “ente di pubblica rilevanza” indicata nella delibera, considerata troppo generica e ambigua. «Chiediamo chiarimenti pubblici – spiegano i consiglieri – su cosa rientri effettivamente in questa categoria: solo il settore pubblico o anche soggetti privati operanti in ambito sociale, sanitario ed economico?».

Fratelli d’Italia contesta inoltre l’esclusione della zona R, che comprende diverse vie principali del commercio nel centro della città, evidenziando un possibile fattore discriminante nell’applicazione delle agevolazioni. I consiglieri chiedono dunque all’amministrazione comunale un chiarimento ufficiale, affinché la misura sia chiara, equa e trasparente, evitando ambiguità che possano penalizzare cittadini e lavoratori.

Lo riporta Foggiatoday.it

