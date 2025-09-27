Foggia: torna a celebrare messa Don Gernaldo Conte

Foggia. E’ tornato al Santuario della Madonna Incoronata in forma come sempre Don Gernaldo Conte (83 anni), ricoverato d’urgenza all’Ospedale Tatarella di Cerignola e che grazie alle preghiere della Comunità di don Luigi Orione è tornato a celebrare la Santa Messa in occasione e memoria dei defunti “mamma Maria e Luigi” nel giorno dell’anniversario della morte di padre Pio da Pietrelcina il 23 settembre scorso.

Nella Cappella dedicata a San Luigi Orione, alle ore 18 don Fabian Pitreti assieme a don Gaetano Ceravolo, alla presenza della Prof.ssa Loreta Nunziata (scrittrice più prolifica di Foggia e provincia con all’attivo la pubblicazione di 102 testi religiosi e di morale), presidente del “CENTRO LORETA DI CULTURA E DI SOLIDARIETA’ GIOVANNI PAOLO II” di Foggia e del “giornalista di padre Pio”…come è stato annunciato al pubblico da don Gernaldo durante il suo saluto ai fedeli, Giuseppe Saldutto da Foggia, Vice Presidente dell’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza di Torino, che hanno letto in ordine il Salmo Responsoriale e la Seconda Lettura. Don Gernaldo è nato a Mondavio in provincia di Pesaro e Urbino il 14 marzo 1942. La prima professione nel 1964. La professione perpetua nel 1969. Il sacerdozio il 2 ottobre del 1971.

Nella sua vita ha viaggiato in tutta Italia: a Messina ha studiato Teologia. A Palermo fu Educatore ed insegnante; a Reggio Calabria fu Consigliere e incaricato Vicario Fondo Versace. Dal 1981 trasferito in Capitanata, a Foggia nella Parrocchia Santa Maria della Croce fino al 1989 dove è Direttore e Parroco, per poi giungere nella Capitale per curare la Pastorale Giovanile: ne fu Direttore dal 1991 fino al 1994, poi Vicario Provinciale fino al 1996, successivamente ricopre la carica di Direttore e Parroco del Santuario dell’Incoronata, dove la Madonna apparve agli umani nell’anno 1001. Importante Santuario Mariano nel mondo, tappa fondamentale per i fedeli che da tutto il mondo giungono in Puglia per padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo e San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo.

Nel 2002 torna a Roma dove risiede fino al 2005, ancora Parroco e Consigliere, per poi stabilirsi definitivamente fino ad oggi nel Santuario dell’Incoronata a pochi km dal capoluogo foggiano, ricoprendo le cariche di confessore e consigliere. Beneamato e stimato da tutti è una fonte di saggezza e fermezza, figlio di San Luigi Orione che fu faro di padre Pio nel tormentato ventennio fascista. Il Santo di Pietrelcina, che nel 1916 arrivò in questo luogo Santo per ricevere dalla Madonna dell’Incoronata un benedizione speciale, vi sostò 2 giorni. Padre Pio fu benefattore spirituale e materiale nella ricostruzione del Santuario dell’Incoronata (che fu bombardato nel 1943 nella seconda guerra mondiale, perchè adiacente alla contraerea nazista nascosta nel bosco).

Grazie alle indicazioni di padre Pio da Pietrelcina, alla guida del nuovo Santuario negli anni ’60 del secolo scorso, ci sono i figli del filantropo don Orione, tra questi degno rappresentante come tutti i suoi confratelli, di cui fa parte anche Mons. Giovanni D’Ercole, sono custodi del luogo tra i più Sacri della Terra: il Santuario della Madonna Incoronata di Foggia.

A cura di Mary Giagnorjo.