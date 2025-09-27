Edizione n° 5836

PUGLIA // Mercato immobiliare: la Puglia si conferma tra le regioni più attrattive d'Italia
26 Settembre 2025 - ore  11:05

CRONACA // I video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto
26 Settembre 2025 - ore  10:14

Home // Manfredonia // Manfredonia-Barletta, domenica la sfida del Girone H di Serie D

SERIE D Manfredonia-Barletta, domenica la sfida del Girone H di Serie D

La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, entrambe in cerca di riscatto

Manfredonia-Barletta, domenica la sfida del Girone H di Serie D

ph Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

Domenica 28 settembre, allo stadio “Miramare” di Manfredonia, andrà in scena la sfida tra Manfredonia e Barletta, valida per la quinta giornata del Girone H di Serie D. Calcio d’inizio programmato alle ore 15:30. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, entrambe in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato non semplice. Una vittoria potrebbe infatti segnare un punto di svolta nella stagione e rilanciare le rispettive ambizioni in classifica.

Da una parte c’è il Manfredonia, che dopo la salvezza conquistata ai playout della scorsa stagione riparte con l’obiettivo minimo di mantenere la categoria. Dall’altra, il neopromosso Barletta punta in alto: grazie a una rosa competitiva e tanta ambizione, i biancorossi sognano di inserirsi nelle zone alte del girone e puntare alla promozione in Serie C. La squadra pugliese è alla ricerca della sua prima vittoria stagionale.

Come arrivano le due squadre

Il Manfredonia arriva a questo match con quattro punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Dopo un avvio complicato, i sipontini hanno conquistato i tre punti nell’ultimo turno contro la Sarnese e puntano a ripetersi per ottenere la seconda vittoria consecutiva.

Il Barletta, invece, nelle prime quattro giornate ha raccolto tre pareggi e una sconfitta, senza riuscire a trovare la prima vittoria in campionato. Domenica sarà un’occasione per riscattarsi e dare soddisfazione ai propri tifosi, cercando di dare slancio alla stagione.

Dove vedere la partita

La sfida tra Manfredonia e Barletta sarà trasmessa in tv da Telesveva e in streaming sui canali social della stessa emittente, a partire dalle ore 15:30 di domenica 28 settembre.

Lo riporta seried24.com

Lascia un commento

Nessun campo trovato.