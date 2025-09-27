Manfredonia, il 30 settembre in Piazza Papa Giovanni XXIII una mattinata dedicata a pace e comunità

MANFREDONIA (FG) – Il Comitato Festa Patronale e ArsManfredonia invitano la cittadinanza martedì 30 settembre a partecipare a una mattinata speciale in Piazza Papa Giovanni XXIII, all’insegna della pace, della gentilezza e del rispetto reciproco. L’iniziativa vedrà coinvolti studenti, associazioni locali e cittadini, con l’obiettivo di promuovere un clima di inclusione e solidarietà in città. In un momento storico segnato da conflitti e incomprensioni, l’evento rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di costruire una comunità sicura e accogliente per tutti.

«La speranza è un sentimento potente – sottolineano gli organizzatori –. Credere in noi stessi e negli altri ci permette di superare ostacoli e raggiungere grandi traguardi. Ogni piccolo gesto contribuisce a rendere il mondo più bello». L’evento sarà anche un momento di ringraziamento verso tutte le autorità civili e religiose presenti, e verso chi ha sostenuto e continua a supportare questa iniziativa. Un’occasione per vivere insieme emozioni positive e valori condivisi, rafforzando il senso di comunità nella città di Manfredonia.