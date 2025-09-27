Edizione n° 5836

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Mercato immobiliare: la Puglia si conferma tra le regioni più attrattive d’Italia
26 Settembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

CRONACA // I video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto
26 Settembre 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, presentato il progetto per l’Osservatorio Epidemiologico

COMUNE Manfredonia, presentato il progetto per l’Osservatorio Epidemiologico

L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere e analizzare in maniera coordinata dati sanitari, ambientali e sociali

Manfredonia, presentato il progetto per l’Osservatorio Epidemiologico

ph Daniele Catalano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – Si è svolto venerdì 26 settembre, nella Sala Consiliare del Comune, l’incontro di avvio ufficiale del progetto “Dal movimento cittadino all’Osservatorio Epidemiologico”. Durante l’iniziativa sono state illustrate le basi dell’accordo siglato tra Comune di Manfredonia, AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e la Casa della Salute e dell’Ambiente, finalizzato alla nascita di un sistema integrato di sorveglianza epidemiologica.

L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere e analizzare in maniera coordinata dati sanitari, ambientali e sociali, restituendoli alla comunità in modo trasparente e partecipativo, così da orientare decisioni pubbliche più consapevoli e basate su evidenze scientifiche. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto tra istituzioni e cittadini, sottolineando come l’Osservatorio sia frutto di un percorso che nasce dal basso, dalla sensibilità della comunità locale, e che ora trova un riconoscimento istituzionale.

«Questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco –. Grazie all’Osservatorio potremo prendere decisioni più informate e proteggere meglio la salute dei nostri cittadini». Secondo i rappresentanti di AReSS Puglia, «il sistema integrato consentirà di monitorare in tempo reale dati sanitari e ambientali, supportando interventi mirati e tempestivi».

Il nuovo strumento si propone dunque come una risorsa strategica per la prevenzione e per la tutela della salute collettiva, rafforzando il legame tra ambiente, società e politiche pubbliche.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.