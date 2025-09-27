Manfredonia, presentato il progetto per l’Osservatorio Epidemiologico

MANFREDONIA (FG) – Si è svolto venerdì 26 settembre, nella Sala Consiliare del Comune, l’incontro di avvio ufficiale del progetto “Dal movimento cittadino all’Osservatorio Epidemiologico”. Durante l’iniziativa sono state illustrate le basi dell’accordo siglato tra Comune di Manfredonia, AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e la Casa della Salute e dell’Ambiente, finalizzato alla nascita di un sistema integrato di sorveglianza epidemiologica.

L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere e analizzare in maniera coordinata dati sanitari, ambientali e sociali, restituendoli alla comunità in modo trasparente e partecipativo, così da orientare decisioni pubbliche più consapevoli e basate su evidenze scientifiche. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto tra istituzioni e cittadini, sottolineando come l’Osservatorio sia frutto di un percorso che nasce dal basso, dalla sensibilità della comunità locale, e che ora trova un riconoscimento istituzionale.

«Questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco –. Grazie all’Osservatorio potremo prendere decisioni più informate e proteggere meglio la salute dei nostri cittadini». Secondo i rappresentanti di AReSS Puglia, «il sistema integrato consentirà di monitorare in tempo reale dati sanitari e ambientali, supportando interventi mirati e tempestivi».

Il nuovo strumento si propone dunque come una risorsa strategica per la prevenzione e per la tutela della salute collettiva, rafforzando il legame tra ambiente, società e politiche pubbliche.