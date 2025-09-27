Manfredonia. Tentato incendio vicino alla colonia felina del cimitero: due giovani in fuga su bici elettrica

Manfredonia. Ennesimo episodio di vandalismo a pochi passi dalla colonia felina situata nei pressi del cimitero cittadino. Dopo i sassi lanciati contro l’area nelle scorse ore, nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno tentato di appiccare un incendio utilizzando una pedana di legno proveniente da un’attività commerciale nell’area.

Secondo la testimonianza di una cittadina, che insieme alla compagna ha assistito all’episodio, i fatti si sono verificati intorno all’1:08 di notte. Le due donne, appena rientrate dal lavoro, hanno notato due ragazzi allontanarsi rapidamente in bicicletta dopo un forte tonfo. Avvicinatesi al luogo, hanno trovato la pedana che stava iniziando a bruciare: un principio di incendio che è stato subito domato per evitare danni più gravi.

Le testimoni hanno poi deciso di fermarsi nei pressi della colonia, riuscendo a rivedere i due giovani tornare poco dopo. Si tratterebbe di ragazzi a bordo di una bici elettrica: uno descritto come magro, con un ciuffo di capelli e una felpa nera senza cappuccio con una scritta bianca sulla schiena; l’altro più robusto e alto, indossava una felpa nera con cappuccio ed era alla guida della bici.

L’episodio ha destato forte indignazione tra i residenti e gli amanti degli animali, che da tempo denunciano azioni vandaliche a danno della colonia felina. A complicare la posizione dei responsabili, la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, tre delle quali inquadrano esattamente il punto in cui sono stati lanciati i sassi e appiccato il fuoco.

La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti e non si esclude che i giovani, se identificati, possano dover rispondere delle proprie azioni. “L’età non può essere una giustificazione – ha commentato chi ha assistito ai fatti – la giustizia farà il suo corso”.

E’ in carico naturalmente all’Amministrazione comunale il dovere di denunciare l’accaduto alle autorità competenti.

A cura di Michele Solatia.