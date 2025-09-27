Edizione n° 5838

Home // BAT // Operazione dei NAS contro la produzione illecita di latticini

BAT Operazione dei NAS contro la produzione illecita di latticini

L’indagine è partita lo scorso luglio, a seguito del rilevamento del batterio Listeria monocytogenes in un caseificio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
BAT // Cronaca //

I Carabinieri del NAS di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno sequestrato due poli di produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari nella provincia BAT, nell’ambito di un’operazione contro la produzione illecita e pericolosa per la salute pubblica.

L’indagine è partita lo scorso luglio, a seguito del rilevamento del batterio Listeria monocytogenes in un caseificio del territorio. Grazie a mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari hanno accertato che i responsabili, nonostante provvedimenti cautelari già emessi dall’autorità giudiziaria, avevano continuato la produzione in forma abusiva, utilizzando un deposito clandestino e un ulteriore stabilimento in gravissime condizioni igienico-sanitarie.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro eseguito dai Carabinieri del NAS con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Trani, di personale dell’ICQRF di Bari (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi) e di tecnici del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Trani, che hanno effettuato controlli sulla salubrità degli ambienti e campionamenti dei prodotti per ulteriori analisi di laboratorio.

I risultati, ancora parziali, hanno già evidenziato la presenza di Listeria monocytogenes in uno dei siti produttivi, una carica batterica del latte circa 30 volte superiore ai limiti di legge e gravi carenze strutturali e igieniche.

Alla luce di queste risultanze, la Procura ha disposto il sequestro di locali, attrezzature e produzioni, al fine di acquisire ulteriori elementi e porre fine a un’attività illecita che rappresenta un serio rischio per la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

