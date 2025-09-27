Edizione n° 5836

Home // Cronaca // Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

CRONACA Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

I calcinacci sono caduti a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. La zona è stata transennata e la donna trasportata in ospedale

Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Una turista di 62 anni è rimasta ferita a Palermo dalla caduta di calcinacci dalla chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda. Nella serata di venerdì è crollata parte del cornicione della struttura, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni che hanno causato anche altri danni all’edificio.

La donna è stata trasportata all’ospedale Policlinico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile e polizia. La zona è stata transennata e sono stati effettuati interventi per evitare altri crolli.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

