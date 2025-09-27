Parte da San Marco in Lamis la "Mia" Piccola Rivoluzione tour

San Marco in Lamis sarà la prima tappa della “Mia” Piccola Rivoluzione tour, un progetto che ho voluto fortemente e che ci porterà, a bordo di un camper, in tutti i comuni della provincia di Foggia.

La “Mia” Piccola Rivoluzione è una canzone di Enzo Breccia, artista originario della provincia di Foggia e oggi residente a Milano. L’espressione “Mia”, non va intesa in senso strettamente personale: rappresenta piuttosto la rivoluzione di ciascuno di noi. In altre parole, se ognuno la fa propria, diventa automaticamente la nostra piccola rivoluzione.

Da mesi stiamo lavorando per incontrare i cittadini in ogni angolo della provincia, ascoltare le loro idee, le proposte, ma anche i problemi che affrontiamo quotidianamente come comunità: dalle infrastrutture ai trasporti, dall’agricoltura alla tutela del territorio, fino alla sicurezza, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, alla promozione del territorio e alla restanza dei giovani, che non devono più essere costretti a lasciare le nostre città.

Questa campagna è nata ascoltando, perché sono convinto che solo così si possa costruire un programma davvero vicino alle esigenze reali delle persone e del nostro territorio. Insieme possiamo far crescere la nostra comunità e dare nuova forza all’Alto Tavoliere.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 17:00, al punto di incontro cittadino di Serracapriola in corso Garibaldi 65 e lunedì 29 settembre alle ore 20:00 in Piazza Madonna delle Grazie a San Marco in Lamis, dove inaugureremo anche il nostro punto di incontro: il cuore pulsante della comunità, il luogo dove le idee della società civile incontrano l’azione della politica.

Enzo Quaranta

Candidato al Consiglio Regionale Puglia