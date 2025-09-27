Edizione n° 5836

Parte da San Marco in Lamis la "Mia" Piccola Rivoluzione tour

REGIONALI Parte da San Marco in Lamis la “Mia” Piccola Rivoluzione tour

Da mesi stiamo lavorando per incontrare i cittadini in ogni angolo della provincia, ascoltare le loro idee

Parte da San Marco in Lamis la "Mia" Piccola Rivoluzione tour

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
Politica // San Marco in Lamis //

San Marco in Lamis sarà la prima tappa della “Mia” Piccola Rivoluzione tour, un progetto che ho voluto fortemente e che ci porterà, a bordo di un camper, in tutti i comuni della provincia di Foggia.

La “Mia” Piccola Rivoluzione è una canzone di Enzo Breccia, artista originario della provincia di Foggia e oggi residente a Milano. L’espressione “Mia”, non va intesa in senso strettamente personale: rappresenta piuttosto la rivoluzione di ciascuno di noi. In altre parole, se ognuno la fa propria, diventa automaticamente la nostra piccola rivoluzione.

Da mesi stiamo lavorando per incontrare i cittadini in ogni angolo della provincia, ascoltare le loro idee, le proposte, ma anche i problemi che affrontiamo quotidianamente come comunità: dalle infrastrutture ai trasporti, dall’agricoltura alla tutela del territorio, fino alla sicurezza, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, alla promozione del territorio e alla restanza dei giovani, che non devono più essere costretti a lasciare le nostre città.

Questa campagna è nata ascoltando, perché sono convinto che solo così si possa costruire un programma davvero vicino alle esigenze reali delle persone e del nostro territorio. Insieme possiamo far crescere la nostra comunità e dare nuova forza all’Alto Tavoliere.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 17:00, al punto di incontro cittadino di Serracapriola in corso Garibaldi 65 e lunedì 29 settembre alle ore 20:00 in Piazza Madonna delle Grazie a San Marco in Lamis, dove inaugureremo anche il nostro punto di incontro: il cuore pulsante della comunità, il luogo dove le idee della società civile incontrano l’azione della politica.

Enzo Quaranta

Candidato al Consiglio Regionale Puglia

Parte da San Marco in Lamis la "Mia" Piccola Rivoluzione tour
