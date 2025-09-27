Edizione n° 5836

PUGLIA // Mercato immobiliare: la Puglia si conferma tra le regioni più attrattive d’Italia
26 Settembre 2025 - ore  11:05

CRONACA // I video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto
26 Settembre 2025 - ore  10:14

Siponto, apertura straordinaria del Parco Archeologico per le Giornate Europee del Patrimonio

EVENTI Siponto, apertura straordinaria del Parco Archeologico per le Giornate Europee del Patrimonio

L’evento prevede un orario continuato dalle 10:30 alle 22:30, con ultimo ingresso fissato alle 22:00

Redazione
27 Settembre 2025
Manfredonia

Sabato 27 settembre, il Parco Archeologico di Siponto apre le sue porte al pubblico con un’apertura straordinaria in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. L’evento prevede un orario continuato dalle 10:30 alle 22:30, con ultimo ingresso fissato alle 22:00, e offre ai visitatori l’opportunità di esplorare il parco in un contesto unico, tra storia, arte e archeologia.

A partire dalle 19:30, l’ingresso sarà simbolico, al prezzo speciale di 1 euro, consentendo a tutti di vivere la magia del parco al calar del sole e di apprezzarne la suggestiva atmosfera serale. L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare cittadini e turisti al patrimonio storico e culturale del territorio, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione di uno dei siti più importanti della città di Manfredonia.

«Un appuntamento imperdibile – sottolineano gli organizzatori – per chi vuole scoprire la bellezza e la storia di Siponto in un’esperienza unica e coinvolgente».

