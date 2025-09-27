Edizione n° 5836

Trani: storia, mare e tradizione nella perla dell'Adriatico

PUGLIA Trani: storia, mare e tradizione nella perla dell’Adriatico

Dal porto al castello, itinerario tra i luoghi simbolo della città

Trani: storia, mare e tradizione nella perla dell’Adriatico

ph Porto - comune di trani

AUTORE:
Giulia Casotti
PUBBLICATO IL:
27 Settembre 2025
BAT // Trani //

Un borgo affacciato sul mare Adriatico che incanta con il suo centro storico, il porto vivace, il castello medievale e le tradizioni marinare come il trabucco Tormaresca.

La Cattedrale di Trani

Icona della città, la Cattedrale di San Nicola Pellegrino si affaccia sul mare, regalando uno scenario unico. Capolavoro del romanico pugliese, custodisce preziose opere d’arte e racconta secoli di storia religiosa.

Il Porto di Trani

Cuore pulsante della vita cittadina, il porto di Trani accoglie turisti e pescatori tra ristoranti, bar e suggestivi panorami. È il luogo ideale per una passeggiata al tramonto o per assaporare piatti a base di pesce fresco.

Il Centro Storico

Tra vicoli lastricati e palazzi nobiliari, il centro storico racconta la lunga storia della città, dalle origini medievali al Rinascimento. Ogni angolo è un invito a perdersi tra arte, architettura e tradizioni locali.

Il Castello di Trani

Edificato da Federico II, il castello domina il mare e offre una vista spettacolare. Oggi ospita mostre ed eventi culturali, permettendo di rivivere l’atmosfera medievale del borgo e della Puglia settentrionale.

Trabucco Tormaresca

Antico strumento di pesca, il trabucco rappresenta la tradizione marinara di Trani. Affacciato sull’Adriatico, è un luogo dove storia, lavoro e paesaggio si incontrano, simbolo del legame profondo tra la città e il mare.

Trani è molto più di un borgo sul mare: è un viaggio tra storia, cultura e tradizione, dove ogni vicolo, piazza e edificio racconta secoli di vita mediterranea. Un luogo da vivere, scoprire e fotografare, in ogni stagione dell’anno.

