Via libera alle deroghe;Usppi: conciliazioni per i de-stabilizzati

Foggia – “ESULTANO” i segretari regionali dell’Usppi: “dopo diverse battaglie sostenute sia a Bari che a Roma è stato concesso dal ministero il via libera alle deroghe e di conseguenza alle assunzioni nella sanità pugliese che è al collasso”.Ieri i tecnici ministeriali, al termine di un confronto con gli omologhi pugliesi,hanno concesso il via libera. Secondo l’Usppi/Puglia si possano assumere e retribuire circa 200 infermieri, oppure, in alternativa, 100 medici. È chiaro che si sceglierà di bandire concorsi sia per una categoria che per l’altra, distribuendo le risorse disponibili tra medici e infermieri, secondo le necessità.(erano 800, nei mesi scorsi, molti di essi, hanno vinto i ricorsi con soccombenza delle Asl e riassunzione), grazie allo sblocco delle assunzioni. L’intesa di ieri apre la strada ai concorsi, fermi da quando il Piano di rientro 2010-2012 ha imposto il blocco del turn-over (e dunque delle assunzioni) a scopo di risparmio.I 7,4 milioni individuati a copertura delle deroghe corrispondono al maggior risparmio ottenuto sul costo del personale nel 2011, rispetto alle previsioni del Piano. La cifra, tuttavia, è una mediazione tra l’interpretazione (più larga) fornita dalla Regione e quella restrittiva offerta dal governo. I concorsi, ad ogni modo, sono destinati a moltiplicarsi. Non appena il decreto Balduzzi verrà convertito in legge dal Parlamento, sarà consentito sbloccare il turn-over,. Quanti in Puglia? Non si sa. Si discute se la base di calcolo debba essere il numero dei pensionati nel 2012 (stimati in 750) o quello dell’intero triennio di vigenza del Piano di rientro (circa 4.700).Redazione Stato