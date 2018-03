Basket, Manfredonia espugna Bari

Di:

Manfredonia, 27 ottobre 2014. La Webbin Angel Manfredonia vince anche a Bari con l’Angiulli e infila il terzo risultato utile su tre partite giocate. Il match è stato avaro di leziosità e di soluzioni spettacolari, è stato giocato molto in difesa dalla squadra di casa, che si è rivelata avversario in grado di contenere la Webbin Angel soprattutto nella parte centrale del match. Ma ciononostante, è stata una partita nella quale hanno spiccato le soluzioni di gioco di Gramazio (14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist), Bohanon (28 punti e 9 rimbalzi) e Rubbera (21 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate). Ma degne di nota anche le performances di Alvisi (13 punti e 4 assist) e di Aliberti (6 punti, 15 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate).

“Non è mai facile affrontare un avversario come l’Angiulli, team giovane ma di non facile gestione, che può contare sull’esperienza di giocatori come Vukovic e Scavo e sulle buone prestazioni di due giovani come Ruotolo e Intino – ha commentato Gianpio Ciociola, Head Coach Webbin Angel -. Alcuni nostri atleti hanno un po’ patito il freddo del tensostatico, ma è sotto gli occhi di tutti la intensa carica agonistica dei nostri ragazzi. Nonostante qualche sbavatura e qualche errore di troppo a canestro, sono tutto sommato soddisfatto della partita”.

IL MATCH IN SINTESI. Primo quarto – Azione corale della Webbin Angel che nel periodo di gioco va a canestro con tutti i suoi atleti in campo. Apre le danze Alvisi che segna i primi 3 punti (canestro da due e tiro aggiuntivo), seguito da Rubbera, Bohanon, Aliberti e Gramazio. Il quarto scivola via senza troppi sussulti, con la Webbin Angel sempre avanti e l’Angiulli ad inseguire, soprattutto con le soluzioni di Vukovic, Intino e Scavo. Parziale: 22-29.

Secondo quarto – Nel secondo periodo di gioco si assiste al tentativo di rimonta da parte dell’Angiulli che rintuzza punto su punto i viaggianti. La Webbin Angel, che vede in campo gli under Carmone e Vaira per far rifiatare alcuni degli atleti in campo dall’inizio, sembra in affanno, incamera solo 10 punti, a fronte dei 16 segnati dai padroni di casa, e va alla pausa lunga in vantaggio di un solo punto. Parziale: 16-10.

Terzo quarto – Al rientro in campo si continua a procedere punto a punto per gran parte del periodo di gioco e sono soprattutto le realizzazioni di Gramazio (che mette a segno anche una tripla) e Alvisi a mantenere in vantaggio la Webbin Angel. Ma l’Angiulli non molla e riesce a rimanere incollata ai viaggianti. Parziale: 14-17.

Quarto quarto – In realtà si tratta di un fuoco di paglia, poiché da questo momento in poi la Webbin Angel sale in cattedra e incamera punti su punti. L’ultimo periodo di gioco è a firma Webbin Angel: i viaggianti raggiungono in questo periodo di gioco il massimo vantaggio (+ 16) grazie soprattutto ai canestri di Bohanon, Rubbera (a segno anche dalla massima distanza) e Gramazio. L’Angiulli tenta di contenere i danni grazie soprattutto alle finalizzazioni di Ruotolo e Intino. Parziale: 23-27.

Da martedì ricomincia la preparazione. Testa e cuore sono sull’importante match con l’Adria Pallacanestro Bari, in programma domenica prossima alle ore 19 al PalaDante. Un avversario difficile, per un match che si preannuncia molto avvincente.

TABELLINI

ANGIULLI BARI 75

WEBBIN ANGEL MANFREDONIA 83

PARZIALI: 22-29; 16-10; 14-17; 23-27.

ANGIULLI BARI: Dell’Oro, Scavo 8, Lovecchio Musti 3, Fistola 2, Bozzi 3, Ruotolo 16, Barozzi 4, Piccolo 3, Intino 15, Vukovic 21. Coach: E. Zotti.

WEBBIN ANGEL MANFREDONIA: A. Carmone, K. Bohanon 28, R. Vaira, P. Muscatiello, U. Gramazio 14, G. Aliberti 6, P. Rubbera 21, G. Castigliego, W. Alvisi 13, A. Ciccone 1. Coach: G. Ciociola – Aiuto Coach: F. Carbone.

Arbitri: G. Scarnera (Primo arbitro), G. Di Vittorio (secondo arbitro)

Lo rende noto l’Area Comunicazione della Webbin Angel Manfredonia.



Redazione Stato