“La lettura rende liberi”

In una fase sociale e storica cruciale per il nostro Paese, e l’Europa intera, caratterizzata dal forte arretramento culturale e sociale e dal vacillare della Memoria collettiva rispetto a Orrori ed Errori gravissimi dell’uomo contro Uomo sui temi della diversità e dell’integrazione delle diversità… Noi di Manfredonia Nuova proponiamo questa foto, la Bebelplatz a Berlino con la monumentale torre dei libri. Essa sta lì a ricordare la triste data del 10 maggio 1933 quando i nazisti bruciarono circa 25.000 libri ritenuti sovversivi e pericolosi..

Quanto sono pericolosi i libri e il farsi attraversare da loro!

Su questa linea concettuale, comunichiamo che da lunedì 29 ottobre ’18, alle ore 18.30 e a cadenza settimanale, inizierà un ciclo di letture di poesia, narrativa, saggi e articoli dal cuore grande (Alda Merini, Mazzantini, L. Sepulveda, U. Galimberti, Papa Francesco, ecc.) per disegnare nuovi mondi creati dall’immaginazione, dall’anima, dalla riflessione e consapevolezza di abitare un mondo per coltivarlo, curarlo, proteggerlo e renderlo a misura di tutti e tutte.

Consapevoli anche che la comunicazione tra le persone è oggi spesso una comunicazione ostile; inquinata da una parola urlata, aggressiva, poco rispettosa dell’altro/a o ridotta al balbettio vogliamo proporre questo percorso di lettura per incontrare le parole e le idee dalle quali far nascere armonia e bellezza in una società caratterizzata da aggressività, individualismo, competizione, superficialità.

Una società assolutamente smemorata e… smemorabile!

Liete/i di potervi ospitare e di accogliere anche le vostre proposte di lettura, nella nostra sede in Piazza Giovanni XXIII, 4 alle ore 18.30

“Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi”. Alda Merini

Manfredonia 27 ottobre 2018