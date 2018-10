Manfredonia. Operazione antidroga dei Carabinieri in via Santa Tecchia: 2 arresti

Di:

Manfredonia, 27 ottobre 2018. Controlli e perquisizioni in atto ieri a Manfredonia, in Via Santa Tecchia – Via Versentino, da parte dei Carabinieri del locale Comando Compagnia.

All’esito dei controlli, due persone sono state arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono in attesa di convalida.

Seguono aggiornamenti.

Redazione StatoQuotidiano.it