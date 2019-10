De Cristofaro: “Più investimenti di risorse nella scuola senza ulteriori riforme”

A poche settimane dalla sua nomina, il sottosegretario del MIUR Giuseppe De Cristofaro su invito di Sinistra Italiana e “Una Città per Cambiare”, ha fatto tappa a Foggia nel suo lungo ed intenso giro di ascolto che sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.

Nel lungo e partecipato incontro coordinato da Mario Nobile, segretario provinciale di Sinistra Italiana, insegnanti, genitori, associazioni di genitori, rappresentanti sindacali (era presente il segretario generale della FLC-CGIL, Angelo Basta) e delle associazioni studentesche (Unione degli Studenti – Foggia) hanno avuto l’opportunità di interrogare il Governo sulle questioni più spinose che riguardano la scuola.

Particolare interesse hanno suscitato gli interventi di Pina Carretta (già candidata nella lista Una Città per Cambiare) e di Loredana De Cata, che hanno portato all’attenzione del sottosegretario le difficoltà che gli studenti diversamente abili e le loro famiglie hanno nell’accesso al diritto allo studio.

“L’obiettivo che ci siamo dati come Ministero – ha detto De Cristofaro – è quello di invertire significativamente la tendenza di questi ultimi venti anni, puntando maggiormente nell’investimento di risorse senza operare ulteriori riforme che andrebbero nuovamente a stravolgere il mondo della scuola”.

Infatti, le “riforme” che si sono susseguite hanno attuato una scelta politica discutibile che ha ritenuto di rimediare alla crisi economica disponendo un sonoro taglio delle risorse destinate al finanziamento delle istituzioni scolastiche. Invece lo strumento principale per consentire al paese di uscire dalla crisi è proprio la formazione.

“L’altra grande involuzione che abbiamo deciso di contrastare – ha continuato De Cristofaro – è il processo di aziendalizzazione della scuola che è stato il cuore e unico orizzonte della politica scolastica di questo ultimo ventennio e che ha trovato compimento nella famosa legge 107 (cd. Buona Scuola): la scuola al servizio del mercato del lavoro e non come luogo di formazione per ragazze e ragazzi che ambiscono a divenire donne e uomini liberi”.

Il sottosegretario De Cristofaro ha infine chiesto ai partecipanti di rendersi disponibili a costruire un luogo di discussione ed elaborazione, per far sì che il mondo della politica torni a dialogare e a confrontarsi con i corpi intermedi.