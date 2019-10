“Health & Medmall Insurance Summit”, premio per Allianz agenzia Lauriola, Mazzone e Schiavone

L’Agenzia di Foggia-Manfredonia della compagnia assicurativa Allianz, rappresentata dagli agenti Michele Lauriola, Mario Mazzone e Francesco Schiavone, è stata premiata a Milano nel corso della 7^ edizione del “Health & Medmall Insurance Summit”, importante appuntamento annuale che riunisce i principali operatori nel campo dell’assicurazione sanitaria in Italia per contribuire concretamente all’innovazione e allo sviluppo del settore.

L’evento si è svolto nel capoluogo lombardo il 7 e 8 ottobre scorsi. Grazie all’organizzazione dell’EMFGroup, Assicuratori, Riassicuratori, Intermediari Assicurativi, Fondi Sanitari e Mutue incontrano i rappresentanti del mondo della Sanità per scambiarsi idee, proposte e soluzioni.

Quest’anno, è stata organizzata anche la prima edizione dell’Health & Medmal Insurance Awards, evento organizzato da EMFgroup, di celebrazione delle Eccellenze del Settore. (https://www.pltv.it/eventi/health-medmal-insurance-awards-scopri-i-winners-2019)

In questo ambito, è stato riconosciuta l’importanza dell’impegno della agenzia Alllianz di Foggia-Manfredonia, che ha ricevuto l’ “Awards per gli Intermediari specializzati nel Health Insurance”

per la qualità della consulenza fornita ai clienti.

L’agenzia è stata segnalata agli organizzatori del premio dalla stessa “Allianz” per il lavoro svolto nel settore delle assicurazioni dedicato alla persona. La compagnia, all’insaputa degli operatori dauni, ha realizzato a una indagine tra i loro clienti sul grado di soddisfazione e nessuno si è lamentato, anzi elogiando la qualità del servizio di cui hanno potuto usufruire.

Anche in termini quantitativi, l’agenzia di Foggia-Manfredonia ha offerto un esempio di grande efficienza, risultando tra le prime in Italia, anche a confronto con altre compagnie.

L’agenzia di Foggia-Manfredonia Allianz parte dall’esperienza della prima sede di Foggia, fondata nel 1958, che si è fusa nel 2017 con quella altrettanto fattiva della sede di Manfredonia, dando vita ad una realtà che vanta ad oggi, accanto ai tre agenti titolari, 13 dipendenti, 55 tra collaboratori e sub-agenti ed oltre 30mila clienti, su un territorio che parte dal Gargano Sud, entrando anche in alcune zone interne del Promontorio, attraversa il Tavoliere e raggiunge il Subappennino.

L’agenzia sta investendo molto nella diffusione della cultura assicurativa, sia in termini “logistici” che nella formazione del personale, che si perfeziona con periodici corsi di aggiornamento e con la partecipazione degli stessi agenti ad iniziative formative di livello accademico.

E’ imminente –si pensa all’inizio del nuovo anno- l’apertura in Via Telesforo a Foggia di una nuova sede dell’Agenzia che, oltre ad offrire ai clienti i servizi tradizionali, fungerà da vetrina per far comprendere e familiarizzare i visitatori con il mondo delle assicurazioni legato alla persona e relativo ad infortuni, malattie, prestazioni sanitarie, integrazioni pensionistiche e così via. Un settore che, nonostante rivesta una sempre maggior importanza, dato l’aumento dell’età media e delle aspettative di vita della popolazione, è molto poco conosciuto dal grande pubblico. Gli operatori del settore, che tengono conto di questi dati, stanno cercando di andare incontro alle esigenze che possono sorgere con l’avanzare dell’età e la prospettiva di minore autosufficienza e problemi di salute. Malattie, infortuni, improvvisa necessità di provvedere all’assistenza e ad un accompagnamento costanti per un anziano, possono dar vita a spese destabilizzanti per i bilanci familiari. Occorre pensarci quando si è più giovani e si vive il massimo delle capacità produttive e lavorative. La sede di Via Telesforo darà modo di conoscere, attraverso strumenti di comunicazione moderni e messaggi comprensibili ma anche alla disponibilità di consulenti specializzati, tutti gli strumenti assicurativi a disposizione per far fronte alle esigenze che sorgono nelle famiglie con l’avanzare dell’età di alcuni componenti.

All’interno della sede, anche gli uffici di Allianz Bank, una banca di investimenti del gruppo, che rappresenterà un nuovo servizio offerto ai clienti dell’Agenzia Allianz di Foggia-Manfredonia.

UNA FASE DELLA PREMIAZIONE (ST)

EMFgroup

È una società –fondata nel 2011 da Marcella Frati ed Enrico Pollino- che è specializzata nella consulenza di marketing nel mercato dei servizi finanziari ed è apprezzata dagli operatori del settore per l’esperienza, la qualità e l’efficienza offerte nel campo delle consulenze, delle ricerche di mercato, delle pubblicazioni specializzate, nella comunicazione, nel Training and Coaching, nell’organizzazione di convegni tematici.

La mission aziendale è quella di fornire soluzioni e idee pratiche per supportare compagnie di assicurazioni, banche, società finanziarie, reti di distribuzione a prendere decisioni strategiche per lo sviluppo del proprio business.

