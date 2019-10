Ora la narrazione americana ha proposto il #joker come vincitore psicopatico perché il mondo è ingiusto

Mi sembra invece che joker sia l’ ennesima truffa del liberismo: “se il mondo è ingiusto diventa un malvivente psicopatico” . Bella soluzione, l’ ennesima del dividi et imperat. Questa è la stessa proposta che già da due decenni ci propone la filosofia della competizione contro tutti. Battete gli avversari, vincete, decapitatevi a vicenda, violentatetevi vicenda, rubate tra poveri.

Ma rimanete la dove si dibattno gli ultimi, nel fondo fangoso delle ingiustizie di questo sistema, tu sii joker, un ulteriore caos .

Un’altra storia balorda generata dalla produzione “Comics e Supereroi” made in USA e annesso gruppo di influenza politica. Lui si un Jokera con il destino di tutti noi. Appena uscito dalla accordo sul clima!

Insomma signore e signori, joker è un mito. Non muore. Le persone nei sobborghi di Napoli, o a Tor bella Monaca, o comunque i poveracci che si rifanno alla violenza/simmetria/competizione come soluzione, ispirati da queste narrazioni essi sono reali e muoiono, vengono sconfitte, diventano dipendenti da sostenze, finiscono in galera o avrranno problemi di trauma da esposizione a violenza perché hanno incontrato uno più joker di loro.

Io direi che invece se il mondo è ingiusto noi abbiamo bisogno di rivoltare il sistema dei super ricchi e privilegiati. Del controllo digitale che stanno costruendo su di noi, delle manipolazione delle elezioni democratiche. Altro che fare i banditi!

Il cambiamento climatico colpirà i più poveri. Colpirà i cretini che votano le destre fondamentaliste. Colpirà chi è stato defraudato dal mercato, chi ha problemi di lavoro, chi non ha capito nulla e per anni si è formato alle scuole della televisione mondezza diventando a ogni puntata di grande fratello o simili, sempre più semplificato mentalmentee sempre più ulteriormente derubato delle libertà.

Tocca fare le persone intelligenti. Visto come va la politica di psicopatici (quelli si sono joker) temo che i ricchi rimarranno al potere e gli altri si divideranno sempre piu poveracci che si fanno ammazzare da altri poveracci che fanno i joker.

Paolo Cianconi

Paolo Cianconi è medico psichiatra, psicoterapeuta, antropologo e Phd in Neuroscienze. Lavora presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, ASL Roma A.

È formatore senior Collabora con numerosi istituti, servizi delle ASL, realtà del privato sociale, scuole di specialistica in psicoterapia e psichiatria, convegni. Partecipa e si forma lui stesso continuativamente in eventi di interesse scientifico e culturale. Le tematiche di esperienza sono: la psichiatria clinica, la psicologia e psichiatria sociale, specialmente contesti caratterizzati da marginalità, esclusione sociale e trasformazione disomogenea. Inoltre lavorando in un carcere inevitabilmente si occupa anche di psichiatria e devianza.

Luigi Starace,giornalista pubblicista, media consultant,

Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS