La Lega apre la campagna per le regionali al grido “Puglia libera!”

“La lega può guidare il sud alla luce dei risultati delle elezioni europee. Le regionali ci aspettano come un destino scritto su cui si gioca la credibilità del sud”. Lo ha detto il coordinatore regionale Luigi D’Eramo presentato come “d’origine abruzzese ma ormai fratello pugliese” presso la multisala Showville a Bari. Circa 500 persone, secondo gli organizzatori, di cui una trentina dalla provincia di Foggia e altri che sono rimasti fuori per problemi di sicurezza. All’assemblea dal titolo #èora, che apre la campagna per le regionali del partito di Salvini, era presente il vicesegretario federale Andrea Crippa.

“Tornerà a vincere la meritocrazia perché dobbiamo mostrare nei fatti di essere uomini liberi e liberare uomini non più liberi – ha tuonato il coordinatore-. Molti sono andati in modo non onesto a chiedere delle cose, qualcosa l’hanno ottenuta piegando la testa. La Puglia della Lega non è quella che va in ginocchio a chiedere qualcosa, ma una regione orgogliosa che ottiene con merito”. Secondo lui “l’amministrazione che guida la Puglia non potrebbe guidare nemmeno un triciclo, banchetta sulla nostra testa, ma è arrivata la rivoluzione del consenso degli uomini e delle donne della Lega”.

Tutto politico il discorso del coordinatore che ha infiammato la platea verso le regionali, senza nessun riferimento, se non implicito, alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti del consiglio e della giunta regionale pugliese in questi giorni, e il governatore Emiliano. Da alcuni mesi D’Eramo si occupa di coordinare la politica del partito in Puglia: “Questo periodo mi ha dato la possibilità di crescere, di conoscere quella bella regione, è giunto il momento che io metta a disposizione la mia esperienza. La campagna elettorale la faremo quartiere per quartiere, contrada per contrada, paese per paese, faremo innamorare la gente”. Per quanto riguarda il programma verso le regionali, verranno costituite 10 commissioni tematiche composte da artigiani, studenti, allargate alle associazioni di categoria. “Metteremo in piedi una prima bozza di programma con tavoli tematici su sicurezza, sociale, politiche giovanili, e poi si terranno 6 assemblee programmatiche provinciali per integrare ciò che abbiamo scritto. Lo faremo con la serietà che ha sempre contraddistinto la nostra azione e lo presenteremo alla coalizione di centrodestra”.

Questione candidature, per cui non si attende oltre: “Il nostro partito ha una classe dirigente di altissimo livello, e per questo sono convinto che abbiamo tutte la qualità per aspirare ad avere il candidato governatore, non siamo secondi a nessuno, abbiamo volti nuovi che possono costruire qualcosa di maggiormente credibile e far tornare i brividi nella schiena a nostri pugliesi. La politica è strategia, amministrazione, ma anche fare innamorare ad un progetto. A me piace la politica di sudore e passione, non la politica della spartizione e lottizzazione, quella la lasciamo agli altri. L’esperienza più drammatica degli ultimi 15 anni è stata quella con il Pd in Puglia. Il Pd è già vecchio, il M5s ha decretato la propria morte con la politica degli ultimi 60 giorni, a noi non resta che dare l’ultima spinta”.

Da lunedì si apre la disponibilità alla comunicazione delle candidature. “Chiederò ai segretari provinciali chi sono gli uomini e le donne che si vogliono candidare nelle liste, saranno fissati i nomi per almeno l’80% , la campagna elettorale la affronteremo in 5-6mesi battendo ogni pista, parlando a tutte le categorie, associazioni, famiglie.

Andrea Crippa, il vicesegretario federale, ha annunciato che porterà a Salvini la richiesta di un governatore pugliese e leghista dopo l’incontro di oggi: “Il centrodestra deve essere compatto per vincere, non possiamo ripetere errori degli anni passati. Sono consapevole che fare il giovane della Lega a Torino, Milano, Treviso è più facile che farlo a Bari o in Puglia. Voglio dire che davanti a me vedo un po’di facce che c’erano già nel 2014, quando aprire un gazebo voleva dire prendersi insulti e mettere a repentaglio i propri affetti e il proprio lavoro. Le nostre porte sono aperte a chi vuole vivere un sogno di libertà, ma dovete stare attenti a chi vuole salire sul carro del vincitore perché in Italia e in Puglia c’è questa brutta abitudine. Da qui ci sono giovani che scappano, al nord i migliori professionisti sono meridionali, il nord è stato fatto grande da tanti pugliesi. L’obiettivo della Lega è riportarli nella terra da cui si sono allontanati”.