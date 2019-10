Manfredonia, servizio pubblico parcheggi. Commissione dura su “ripetute proroghe”

Manfredonia, 27 ottobre 2019. Gli affidamenti di “servizi pubblici”, e in primis il servizio pubblico locale dei parcheggi, tra le analisi della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia dal 9 gennaio 2019.

Relativamente ai parcheggi, la Commissione d’indagine ha ricostruito la storia degli ultimi 25 anni del servizio pubblico citato.

LA STORIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DEI PARCHEGGI RICOSTRUITA DALLA COMMISSIONE

Si parte dal 1994 quando la Giunta comunale “individuava” le aree da destinare a parcheggio a pagamento. In seguito, con una delibera del Commissario Prefettizio del 1995, per la gestione dei parcheggi si fece ricorso allo “strumento dell’affidamento in concessione“, sulla base di “apposita gara informale da espletarsi con tutte le ditte locali iscritte alla CCIA e sulla base di apposito capitolato“.

All’esito di tale gara, con una delibera del 1997, il servizio veniva affidato alla Cooperativa Sant’Antonio. Durata “1 anno”. “L’affidamento del servizio con apposite delibere di Giunta è stato più volte prorogato e modificato“, osserva la Commissione.

Sulla fine del 1999, con delibera del Consiglio Comunale, il Comune stabiliva di “provvedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi per la durata di anni tre alle cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge“.

Tuttavia, “dagli inizi del 2000 e per tutto il 2001″,”nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento della concessione”, la Giunta comunale emanava “una serie di delibere con proroghe temporanee” per la gestione del servizio pubblico a favore della Cooperativa Sociale Sant’Antonio. “Nell’ultima citata (delibera,ndr) la Giunta – osserva la Commissione – , superando oltremodo i limiti di competenza istituzionali, confermava, addirittura, l’incarico svolto” dalla citata Cooperativa sociale “per la gestione dei parcheggi fino alla approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano da parte del Consiglio Comunale“.

Praticamente “sine die”, osserva la Commissione d’indagine.

Gestione Coop. sociale S.Antonio si è “protratta fino al febbraio 2019”

Infatti, in base a quanto sarebbe emerso dalle verifiche effettuate e riportate dalla Commissione d’indagine, la gestione dei parcheggi pubblici da parte della citata Coop. sociale Sant’Antonio si è “protratta fino al febbraio 2019“. O per meglio dire “fino all’intervento” della Commissione d’indagine, che “dal 9 gennaio 2019” (“data di insediamento e di primo accesso“) “ha richiesto all’ente locale di fornire informazioni e chiarimenti sull’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento“.

Relativamente al tema delle proroghe contrattuali, la Commissione cita l’ANAC, “che ha ritenuto improprio l’utilizzo delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici e chiarisce che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale“.

Dunque, “al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge“, la proroga dei contratti pubblici “costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza” e quindi “nella sua accezione tecnica”, ha carattere di “temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro“.

Commissione “Dal 2002 al febbraio 2019 servizio pubblico parcheggi svolto in modo abusivo”

Fatte queste premesse, la Commissione d’indagine ha ritenuto quindi che “dall’anno 2002 e fino al febbraio del 2019″ il servizio pubblico di parcheggio sarebbe stato “gestito senza alcun titolo e quindi svolto in modo illegittimo e abusivo, con la grave negligenza da parte degli organi preposti al controllo, come ad esempio la polizia locale, che ha permesso il perpetuarsi di una illegittimità a danno del Comune di Manfredonia e dei cittadini che pagavano per un servizio non più legittimo“.

“Il servizio parcheggi a pagamento cessava solo il 27 febbraio del 2019, a seguito di rimozione della relativa segnaletica da parte del Comando dei Vigili Urbani”.

Relativamente all’aspetto contabile, la Commissione ha effettuato, anche, una verifica circa il “pagamento del canone annuale”. “Dopo il 2011, e quindi dal gennaio 2012 al 27 febbraio del 2019 non risultano dalla documentazione in atti ulteriori pagamenti di canoni”. Così dai dati raccolti dalla Commissione d’indagine.

“Assoluta inerzia da parte sia della componente politica che di quella burocratica”

Va evidenziato che, relativamente alla gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi “non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata“. Ma nonostante questo, la Commissione, in relazione al citato servizio, ha evidenziato in merito alla gestione suddetta “l’assoluta inerzia da parte sia della componente politica che di quella burocratica di fronte a palesi situazioni di illegittimità e abusivismo“.

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT

Cdi Manfredonia. Abusi “Polder”: a Siponto “centinaia di ettari usurpati al demanio pubblico” (XIII)

Manfredonia, relazione Cdi: anche”Mercato Ittico e concessioni demaniali” (XII)

Manfredonia, relazione Cdi “All’interno dell’Ase soggetti con precedenti di polizia” (XI)

Cdi Manfredonia, le analisi sulla presunta “contiguità” di S.Zingariello con G.Caterino (VIII)

Cdi. Le verifiche su sindaco e parenti “Quantomeno inopportuna assegnazione incarichi in PA” (VII)

“Scioglimento Manfredonia”, cosa potrebbe originare l’incandibilità dei politici (VI)

Cdi Manfredonia, “Verifiche fino a IV grado parentela: nepotismo e legami con clan” (IV)

“Scioglimento Manfredonia”, Cdi “Indizi raccolti non hanno valenza per azione penale” (III)

“Scioglimento Manfredonia”. Le analisi della Cdi su “politica, società e concessioni” (II)

A cura di Giuseppe de Filippo – Direttore responsabile StatoQuotidiano.it