Manna “Finalmente un sindaco che dice qualcosa di sinistra”

“FINALMENTE UN SINDACO CHE DICE QUALCOSA DI SINISTRA!” è il titolo del post che si legge su facebook, dell’attivista pentastellata Troiana Grazia Manna, che affonda il “re della monnezza” Rocco Bonassisa.

Nel post si legge:

“Era ora! Unitamente alle associazioni (Arci Foggia, Italia Nostra, Lega Ambiente, Lipu, WWF), come attivisti 5 Stelle di Troia, avevamo chiesto, sin da fine maggio, all’Amministrazione di Deliceto di richiedere alla Regione Puglia una moratoria in ordine all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) alla luce del grave danno ambientale da sversamento di percolato nel fiume Carapelle e alla condanna in primo grado del dominus della Discarica BIWIND, Rocco BONASSIA, per la consegna di 20.000 euro al Sindaco di Cerignola in un pacco di biscotti.

Unitamente agli attivisti della provincia abbiamo chiesto il DASPO AMBIENTALE alla Regione Puglia nei confronti del “Re della Monezza” (azzeccata definizione di varie testate giornalistiche), perché ritenevamo che prevenire è meglio che curare!

Il 24 settembre scorso, il Parlamentare 5 stelle, Giovanni Vianello, presentava interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Ambiente, chiedendo il Daspo Ambientale nei confronti di Bonassisa (https://parlamento18.openpolis.it/atto/documento/id/194896).

Ieri, il Sindaco di Deliceto, Pasquale BIZZARRO, ha chiesto al Presidente regionale la sollecita convocazione di un tavolo tecnico-politico per analizzare e risolvere, anche mediante revoca o riesame della Determina Dirigenziale dell’ 11/10/2019 “Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a favore della BIWIND dei BONASSISA per la realizzazione di un nuovo lotto della discarica di Deliceto pari ad una volumetria di 483.000 mc. Il tutto al fine di tutelare nel grado più alto possibile gli interessi dei cittadini e del Comune di Deliceto con riferimento in primo luogo agli aspetti relativi alla sicurezza ambientale. Nella speranza di trovare ogni più opportuna soluzione utile innanzitutto a rasserenare la comunità locale, in grande allarme dopo il clamore mediatico sorto intorno alla discarica (dopo lo sversamento criminale del percolato – aggiungo – nel fiume Carapelle per diversi anni come riportato da filmati della trasmissione “Striscia la notizia”) che tanto danno ha arrecato al nostro paese.È da sempre nota la contrarietà della nostra amministrazione nei confronti di questo nuovo ampliamento della discarica, ampliamento che – voglio ricordarlo – aveva invece ricevuto parere favorevole da parte della precedente amministrazione di Destra” (a guida Montanino con sottoscrizione di una convenzione con i BONASSISA che prevedeva, per il Comune di Deliceto, 4 euro a tonnellata scaricata).

Come non ricordare e sottolineare – incalza e conclude Manna – che la Regione Abruzzo, l’8 ottobre scorso, ha bocciato l’allargamento per una volumetria di 480 mila mc richiesto dalla Cupello Ambiente, di Rocco BONASSISA, della discarica della valle Cena, già chiusa per sversamento di percolato ed altri reati ambientali secondo i Magistrati abruzzesi (https://www.zonalocale.it/2019/10/22/definitivamente-bocciato-il-progetto-di-maxi-discarica-della-cupello-ambiente-la-lotta-paga-/42341?e=vastese).

Resta l’amara considerazione che nella Regione Abruzzo, ai sensi della legge sugli ECO-REATI, chi sbaglia paga mentre, nella nostra Regione, la più bella del mondo, nonostante interrogazioni di portavoce del Movimento 5 Stelle, denunce alla Procura, missive delle associazioni ambientaliste e richiesta di DASPO AMBIENTALE della sottoscritta ed altri attivisti della Provincia alla Regione Puglia, sversare percolato tossico nel fiume Carapelle e consegnare una tangente da 20.000 euro (nascosta in una scatola di biscotti al cioccolato della ditta LAZZARONI di Saronno) al fine di ottenere l’affidamento di un lotto della discarica di Cerignola, non è assolutamente un titolo di demerito, ma a quanto pare fa gran punteggio.

Sottolineo, in conclusione, che sarò senza se e senza ma dalla parte del Sindaco di Deliceto, Pasquale BIZZARRO, giacché, nel caso di specie, “depongo” ogni bandiera politica per il bene dei cittadini e dell’ambiente.”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212874939663241&id=1682121242