Trump conferma: ‘Al Baghdadi è morto, si è fatto esplodere”

Il leader dell’Isis Abu Nakr al Baghdadi è stato ucciso nel corso di un raid americano in Siria. Lo annuncia il presidente Usa Donald Trump dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca con il vicepresidente Mike Pence e altri massimi responsabili della sua amministrazione.”E’ morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui’ annuncia Trump.

Donald Trump ha detto di aver “visto in diretta” il blitz contro Abu Bakr al Baghdadi nella Situation Room della Casa Bianca. Il raid è durato circa due ore “E’ stato come guardare un film”, ha aggiunto. Nel blits sono stati usati 8 elicotteri ‘Molte persone sono morte ma tra le nostre truppe non è morto nessuno” ha detto il presidente americano aggiungendo che un cane delle forze americane è rimasto ferito.

FONTE ANSA