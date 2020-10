“1 ora sul porto”. Il Rotary di Manfredonia per la comunità

Domenica 25 ottobre si è svolta presso il Porto Turistico Marina del Gargano, la annuale manifestazione “1 ora sul porto” della ASD Gargano2000 in memoria dell’atleta “Gianni Grilli”.

Il Rotary Club Manfredonia, accolto con piacere l’invito a patrocinare l’evento, donando le medaglie consegnate agli atleti partecipanti, esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, un giusto connubio di benessere fisico e sociale, rivolgendo un ringraziamento speciale a Giovanni Cotugno e l’organizzazione tutta.

Restando in tema, vogliamo ricordare che fra le varie modalità con cui il Rotary, la più antica organizzazione internazionale del suo genere, svolge la sua missione, vi è quella di intervenire con attività di Servizio, a favore della “propria comunità”, nel senso più ampio del termine. Può trattarsi di attività a favore di comunità locali o vicine, di comunità di altri paesi o continenti, e della comunità globale, l’intero pianeta.

Ieri 24 Ottobre il Rotary International celebrava il World Polio Day, con riferimento all’azione Rotariana END POLIO NOW, che in circa trenta anni ha portato praticamente a debellare la polio dal mondo, essendovi ormai solo due paesi, Afganistan e Pakistan, dove la polio non è ancora completamente scomparsa.