“Alto impatto” a Cerignola, arresti e sequestri

Cerignola, 27/10/2020 – Attività interforze di controllo del territorio “ad alto impatto”. Sono proseguiti i servizi interforze di controllo straordinario del territorio ad alto impatto dal 19 al 25 ottobre scorsi, ponendo in essere una serie di operazioni preventive e repressive all’interno della città con l’impiego di oltre 200 uomini. L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare n.1014 persone e n.542 veicoli, nonché di effettuare 20 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75.

Inoltre, sono state effettuate 16 perquisizioni domiciliari in abitazioni e garage del centro cittadino. E’ stato tratto in arresto F.P.M. cl.84, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per reati contro il patrimonio. E’ stato tratto in arresto C.C. cl.89, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni due e mesi sei di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. E’ stato tratto in arresto M.A. cl.54, pregiudicato cerignolano, per lesioni personali dolose aggravate in danno di un cittadino nigeriano.

E’ stato tratto in arresto G.L. cl.88, pregiudicato cerignolano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella circostanza, sono stati sequestrati 60 grammi di hashish, 4,4, grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, nonché sostanze da taglio, due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stato denunciato in stato di libertà A.H. cl.86, pregiudicato residente a Cerignola, per detenzione ai fini di spaccio di 6 cipolline di cocaina. Sono stati denunciati in stato di libertà E.T. cl.96 e V.P. cl.86, entrambi pregiudicati di Cerignola ed Orta Nova, per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Nella circostanza, il primo veniva trovato in possesso di uno sfollagente telescopico della lunghezza di 67 cm., mentre il secondo di un coltello a serramanico. E’ stato denunciato in stato di libertà R.M. cl.42, cerignolano incensurato, per detenzione abusiva di un fucile doppietta privo di marca e 16 cartucce cal.12 e per omessa custodia di una pistola Tanfoglio cal.6,35, dallo stesso legalmente detenuta. In collaborazione con la Polizia Locale, in questo viale di Levante, tristemente noto perché luogo di stazionamento di numerosi commercianti abusivi e teatro del ferimento del cittadino nigeriano di cui sopra, sono stati, altresì, controllati 3 commercianti di frutta e verdura abusivi ed elevati altrettanti verbali di contestazione di violazione amministrativa, con conseguente sequestro di nr.115 casse di frutta, bilance e materiale vario per l’esposizione della merce.