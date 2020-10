Arredo per imprese, per i fitosanitari obbligatorio un armadio

L’arredamento industriale – per ogni tipo di attività – è un settore in espansione che richiede costantemente interventi all’insegna di innovazione e di nuove tecnologie per offrire alla clientela prodotti sempre nuovi e più efficienti, per rispondere anche alle mutate esigenze e assecondare le modifiche normative.

L’evoluzione nella gestione dei fitosanitari

Uno dei casi esemplari è quello dei fitosanitari o fitofarmaci, vale a dire tutti quei prodotti che servono a proteggere e conservare i vegetali o a influenzarne i processi vitali: grazie alle scoperte scientifiche, il loro numero è aumentato nel corso degli anni, ma di pari passo sono state anche approfondite le analisi sugli effetti indesiderati di tali sostanze sull’uomo e sull’ambiente.

Il risultato è, in estrema sintesi, l’aggiornamento delle normative di riferimento per la vendita e lo stoccaggio di tali prodotti, che in Italia sono rappresentate dal DPR 290 del 23 aprile 2001, dal D.Lgs 150/2012 e dal decreto 22 gennaio 2014 relativo all’adozione del PAN, nome sintetico del “piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Nuove norme per lo stoccaggio

Queste norme impongono, tra l’altro, di conservare i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Più rigorosamente, tutti gli utilizzatori professionali che stoccano e manipolano fitosanitari di ogni tipo devono rispettare l’obbligo di riporli in deposito chiuso e a uso esclusivo, prevedendo appositi spazi per depoistare contenitori vuoti o prodotti non più utilizzabili per successivo smaltimento secondo norma.

La necessità di dotarsi di un armadio di sicurezza

A supporto di chi opera in questo campo arriva Fami, uno dei leader italiani dell’arredamento industriale, proponendo la sua soluzione nel comparto degli armadi per fitosanitari, che risponde pienamente sia ai requisiti legislativi che alle esigenze dell’attività. Nello specifico, questo prodotto di sicurezza è destinato allo stoccaggio di fitofarmaci, pesticidi e prodotti agricoli ed è disponibile in colorazione verde e dimensioni ridotte (altezza 1008 mm, larghezza 1039 mm, profondità 555 mm) ma pienamente soddisfacenti.

Le caratteristiche dell’armadio per fitosanitari di Fami Storage Systems

Dal punto di vista tecnico, è dotato sul fondo di una vasca di raccolta a tenuta stagna in lamiera zincata con capacità di 47 litri, dove confluisce lo scolo di eventuali perdite (sistema già utilizzato con successo negli armadi di sicurezza per vernici). All’interno è invece fornito di ampie feritoie per il ricambio d’aria, ripiani forati per consentire l’eventuale sgocciolamento di liquidi e segnaletica adesiva esterna secondo le norme vigenti.

È bene notare però che ogni singolo contenitore inserito non deve avere una capacità massima superiore ai 40 litri e che possono essere inseriti esclusivamente recipienti chiusi; inoltre, questo armadio metallico non è a tenuta e quindi non va considerato come bacino di contenimento.

Come certificazione ulteriore, il produttore garantisce che gli armadi per fitosanitari sono conformi alla norma D.Lgs. N.81/2008 sulla Sicurezza del Lavoro e al D.P.R. del 23 aprile 2001, n.290 relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997). (nota stampa)