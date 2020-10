Cagnano Varano, i contagi salgono a 9

Foggia, 27 ottobre 2020. “Risultano attualmente 9 casi positivi da Covid-19 a Cagnano Varano, molti dei quali sono collegati al focolaio della scuola elementare di Rodi Garganico”. È quanto ha comunicato il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo in un video comunicato sulla sua pagina facebook. “La situazione è sotto controllo – ha rassicurato – “Abbiamo sanificato tutte le scuole per ordine e grado, da domani le lezioni riprenderanno normalmente”.

Il sindaco ha esposto anche il contenuto delle due ordinanze emanate questa mattina, in accordo con gli altri sindaci del distretto del Gargano: la chiusura del mercato quindicennale per tutto il mese di novembre, e la limitazione di accesso alle aree cimiteriali. “Per l’accesso al cimitero – ha informato Di Pumpo – gli orari saranno dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. L’accesso sarà consentito a un massimo di cinquanta persone per un massimo di 30 minuti, gli accessi saranno contingentati e rigorosamente controllati dal Comando di Polizia Municipale e dal Corpo Volontari e Soccorso di Cagnano Varano”.

Articolo di Valerio Agricola