Casa Sollievo, 107 i ricoverati in area Covid

San Giovanni Rotondo, 27/10/2020 – Informativa del 27 ottobre 2020. Ricoverati presenti alla data odierna presso le Unità di Area COVID-19.

MALATTIE INFETTIVE 90

PNEUMOLOGIA 4

TERAPIA INTENSIVA 13

TOTALE 107

Dall’inizio della seconda ondata sono stati ricoverati 179 pazienti di cui 72 ad oggi i dimessi (12 decessi). Il numero dei degenti potrebbe modificarsi per la presenza di diversi pazienti in Pronto Soccorso in attesa dell’esito del tampone.