Casa Sollievo, stop visite di cortesia e permanenza stanze parenti

San Giovanni Rotondo, 27/10/2020 – Casa Sollievo della Sofferenza: “Per consegnare la biancheria, è consentito l’accesso ad una sola persona (dalle 13 alle 15) che dovrà attendere fuori dal reparto l’arrivo di un operatore. Le informazioni sullo stato di salute del paziente ricoverato verranno comunicate telefonicamente dal medico al familiare autorizzato. Si informano gli utenti che resta tutt’ora valida la seguente regolamentazione dell’afflusso dei visitatori in Casa Sollievo della Sofferenza, come già annunciato nei mesi precedenti:

–non sono consentite le visite ai pazienti ricoverati, fatte salve le situazioni di necessità (ad es. la consegna della biancheria). Solo in questi casi è consentito l’accesso di 1 solo visitatore, ed esclusivamente dalle 13 alle 15. In ogni caso non è consentita l’arrivo o la permanenza nella stanza di degenza di visitatori/parenti/assistenti