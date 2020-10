Cerignola, 2 alunni positivi al Covid: sospensione attività in 2 classi

Cerignola, 27/10/2020 – “Con la presente si avvisano tutti gli interessati in indirizzo che, a seguito di comunicazione dell’ASL di Foggia del 26/10/2020 con la quale è stata notificata a questa Istituzione Scolastica la condizione di positività di n. 2 alunni frequentanti le classi ID e IVD, è disposta, a partire dalla data del 27 ottobre 2020 e fino a nuova comunicazione dell’ASL competente, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi ID e IVD. Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza servendosi della piattaforma Gsuite”.

Lo riporta il Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico “Don Giuseppe Puglisi” Prof. Vincenzo Martorano.