CIS per l’area di Foggia. Stasera il servizio di Marianna Canè (“Fuori dal Coro” – Rete 4)

Foggia, 27 ottobre 2020. “Sono orgoglioso oggi di apporre la mia firma sul Contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata, che ritengo uno strumento normativo, innovativo, sul quale il Governo ha puntato molto e che direi è una delle cifre forse più caratteristiche della politica che abbiamo sin qui perseguito, in particolare per il nostro mezzogiorno“. E’ passato oltre un anno (13 agosto 2019, nel corso di una cerimonia in Prefettura a Foggia) dalla sottoscrizione del CIS per l’area di Foggia. CIS, o altrimenti detto: “Contratto Istituzionale di sviluppo” per l’area foggiana. Come dichiarato “orgogliosamente” dal Premier Conte “con la firma del Contratto è stato dato il via libera definitivo ai cantieri degli interventi finalizzati al rilancio e allo sviluppo della Capitanata, a cui si aggiungono i progetti per il territorio finanziati con altri fondi”.

QUI L’ELENCO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI: DA FOGGIA A MANFREDONIA, DA LUCERA AI 5 REALI SITI.

Ma rappresenteranno realmente un’opportunità per il rilancio del territorio foggiano? Si riuscirà a dare un seguito al finanziamento attraverso delle gestioni oculate, in grado anche anche di dare nuova occupazione alla Capitanata?

Ad alcune di queste domande risponderà un servizio che andrà in onda questa sera, dalle ore 21:20 su Rete 4, nel corso del programma talk “Fuori dal coro”, del giornalista Mario Giordano.

Il servizio, relativo al CIS in Capitanata, e ai rapporti tra il premier foggiano Conte e Domenico Arcuri (attuale Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19) è a firma della giornalista Marianna Canè. Previste interviste con sindaci, ed ex sindaci, della Provincia di Foggia.

FOCUS CIS FOGGIA. Si ricorda come il Tavolo Istituzionale per Foggia, istituito con Decreto del 20 febbraio 2019, nel corso delle riunioni svolte a Palazzo Chigi ha elaborato le strategie utili all’attuazione del CIS. Presieduto dal Presidente Conte, prevede altri undici componenti, in rappresentanza delle Istituzioni coinvolte, ovvero i ministri per il Sud, dello Sviluppo economico; degli Interni, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Infrastrutture e trasporti, per i Beni e le attività culturali, delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, inoltre Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Invitalia.

Nel corso della puntata odierna di "Fuori dal coro", prevista anche un'intervista al leader della Lega Matteo Salvini.