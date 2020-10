Conte – Patuanelli “2,4 miliardi ristori per 460mila soggetti”

Roma, 27 ottobre 2020. “Varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie penalizzate dall’ultimo Cdm. Ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”. E’ quanto ha detto (fonte ANSA) il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

I ristori a fondo perduto “arriveranno sul conto con bonfico dell’agenzia delle entrate, è il modo più efficace, confidiamo che a metà novembre chi ha aderito alla prima edizione potrà riceverlo, subito dopo anche gli altri”. Per quanto riguarda il lockdown: “Ho detto che stiamo lavorando per evitarlo”, ha detto Conte. Fonte ANSA.

LA CONFERENZA STAMPA DOPO IL CDM

Il decreto ristori stanzia “2,4 miliardi per 460 mila soggetti”, ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in conferenza stampa dopo il varo del provvedimento. “Per i settori chiusi completamente come palestre, piscine, teatri, cinema, l’importo viene raddoppiato”, ha aggiunto a proposito dei contributi a fondo perduto introdotti con il decreto ristori. “Molti ristoranti – ha detto – sono aperti solo la sera, perdono molto più di metà del loro introito, anche per questi dopo il confronto con le categorie abbiamo deciso di applicare il coefficiente del 200%. Il 150% andrà a bar pasticcerie, gelaterie”. FONTE ANSA.