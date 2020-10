Controlli COVID. A Foggia denunciato titolare locale: “Non voleva fornire identità”

Foggia, 27 ottobre 2020. Alle ore 00:35 in piazza Federico II , agenti del Reparto Prevenzione Crimine durante il controllo del territorio per accertare il rispetto della chiusura dei locali commerciali, hanno denunciato per resistenza a p.u., rifiuto di indicazioni sulla propria identità e minacce , i proprietari di un locale commerciale intenti nella chiusura dell’attività oltre l’orario consentito in violazione della ordinanza sindacale n. 87 del 23.10.2020. (II)