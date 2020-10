Foggia, 27 ottobre 2020. COVID_19: come anticipato, nonostante l’annunciata, da mesi seconda ondata, continuano le richieste di posti letto in Puglia per le terapie intensive.

Al Policlinico Riuniti di Foggia: sono 14 gli assistiti nei due moduli attivi per il percorso COVID, e un totale di pazienti che supererebbe i 100 assistiti in tutta l’azienda.

Si va verso l’apertura di altri moduli, anche attraverso strutture interne agli OO.RR., come ad esempio le sale operatorie della toracica, dove c’era già una rianimazione Covid negli scorsi mesi di marzo e aprile.