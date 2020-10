Foggia, festa in strada ad alto volume: arriva PS, 30 giovani in fuga

(III) Verso le ore 01:20 nei pressi degli Uffici della Camera di Commercio, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, avvisato da alcuni giovani, interrompeva una festa improvvisata in strada, con musica ad alto volume, da una trentina di giovani che alla vista dell’auto della Polizia si dava alla fuga nelle vie limitrofe. Infine, alle ore 02:15, in via Telesforo , un altro equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine accertava che un locale di distributore di cibi e bevande automatico era ancora aperto, nonostante l’obbligo di chiusura alle ore 24. In esito ai richiamati controlli amministrativi effettuati, per i tre pubblici esercizi è in corso di istruzione l’applicazione del provvedimento questorile di chiusura ai sensi dell’art. 100 Tulps.