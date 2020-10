Foggia, Landella “Chiusura dalle ore 18 distributori automatici h24”

Foggia, 27 ottobre 2020. “Obbligo di chiusura dalle ore 18:00 alle ore 05:00, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici H24, al fine di prevenire situazioni di assembramenti in prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e notturne)”.

E’ quanto stabilito con una recente ordinanza del sindaco di Foggia, Franco Landella.

“Obbligo di chiusura dalle ore 21:00 alle ore 06:00, per tutti i giorni della settimana,

di tutti gli esercizi di vicinato. Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera ee) del D.P.C.M. 24/10/2020 le attività commerciali al dettaglio devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e devono svolgersi nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e regionali, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e con l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del succitato D.P.C.M.”.