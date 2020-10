“GRAN CARRO”: il sistema “sovrafatturazioni” volevano estenderlo ai manfredoniani del settore pesca

Foggia, 27 ottobre 2020. Operazione “GRAN CARRO”: tentato utilizzo del sistema “sovrafatturazioni eseguite con le loro società rumene e bulgare”, da parte di alcuni indagati “anche alle sovvenzioni del settore ittico previste per l’acquisto delle barche da pesca, in particolare di metterlo a disposizione di soggetti di Manfredonia titolari di finanziamenti“.

E’ quanto emerge dalle indagini correlate alla maxi inchiesta dei Carabinieri del R.O.S. e del Comando per la Tutela Agroalimentare che – col supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale barese, a carico di 48 soggetti indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle UE) ed altri delitti, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 C.P, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa.

LE INDAGINI. “Dalle chiare parole” di due indagati ” in una conversazione “traspare in modo chiaro come gli stessi stessero valutando la possibilità – è riportato negli atti delle indagini – la possibilità di estendere il loro meccanismo truffaldino, basato principalmente sulle sovrafatturazioni eseguite con le loro società rumene e bulgare, anche alle sovvenzioni del settore ittico previste per l’acquisto delle barche da pesca, in particolare di metterlo a disposizione di soggetti di Manfredonia titolari di finanziamenti, ottenendo da questi quale compenso una percentuale della sovvenzione pubblica indebitamente procurata“.

LA CONVERSAZIONE. Di seguito il dialogo tra due indagati, con uno che riprende “quanto propostogli da un promotore finanziario” residente a Manfredonia, “incontrato nella mattinata dello stesso giorno: “no I PESCATORI… HANNO I CONTRIBUTI… I FAMOSI PIF CHE SERVONO PER I CONTRIBUTI PER LE BARCHE… ittico qua a Manfredonia… allora ci sta lo stesso problema nostro… lo stesso fatto…COME DEVONO FARE A FARE LA FATTURA PIÙ ALTA… PER LA PRATICA (ndr finanziamento)… MI FAI LA VENDITA DI PESCE… fittiamo in Bul… in Bulgaria pesce… una società che compra il pesce… SÌ UNA SOCIETÀ CHE COMPRA IL PESCE E FA LE MACCHINE… FAI DUE SOCIETÀ MISTA…ti vai a comprare… TI VAI A FITTARE FITTI UN CAPANNONE CHE FA SURGELAZIONE… INSACCHI LÀ DENTRO SURGELATI non ci vuole niente a fare… E POI FAI IL FURTO…ma lo vedi che ti vengono a trovare… ma ti rendi conto che questo qua (ndr promotore finanziario residente a Manfredonia,ndr) mò se mi sta mettendo… (..).”.

A tal fine, secondo gli inquirenti, sarebbe stata esaminata nei dettagli anche la “triangolazione di fatture per sovrafatturare le imbarcazioni: “CIOÉ LUI (ndr il pescatore) DEVE COMPRARE LA BARCA… che gli serve veramente per lavorare… non tiene l’iva per comprarsi la barca… allora tu ci hai fatto guadagnare l’iva che non tiene soldi… poi si studia la barca si porta… si crea li… o SI FA SOLO LA COMPRAVENDITA LA BARCA SI COMPRA AL NORD ITALIA e quelli la comprano e la vendono… (discute del manto stradale accidentato) hai capito (..)? non lo so poi si studia… PERCHÉ PER FORZA DEVE ANDARE LA BARCA IN BULGARIA… non si può fare una compravendita… IO LA COMPRO… LA POSSO COMPRARE PURE DI LÀ DA VERONA DOV’É… É… LA PORTO LÀ (ndr in Bulgaria) LA TENGO QUINDICI GIORNI E POI TE LA VIENI A COMPRARE TU AMICO… il porto là c’é il porto...”.

Per gli inquirenti, il proposito criminoso “veniva pienamente condiviso dall’interlocutore“, che “ipotizzava di acquistare le barche usate e simularne la condizione di nuovo a mezzo ripristino, al fine di ottenere un illecito profitto maggiore e di giustificare nuovamente la disponibilità del danaro quale compenso di fittizie vendite di pesce “MA POI COME FANNO… LA VENDITA DI PESCE… E TI DEVONO DARE I SOLDI INDIETRO… LA STESSA MACCHIETTA SOLO CHE ANZICHÈ POMODORI SECCHI… PESCE E COSE… devi fare solo i trasporti con i camion frigo e basta… già se prendi una barca usata e da ristrutturare fai LA STESSA MACCHIETTA CHE FACCIAMO NOI… là non può prenderla… può fare la stessa cosa… no io sto pensando che addirittura… QUELLE CHE STANNO QUA TE LE COMPRI E TE LE VENDI USATE… E POI COME FACCIAMO CON I CAPANNONI… COMPRA E POI DEVI RIFARE QUINDI SCARTAVETRATA… RIPULITA… RICAMBI DI MOTORE… RICAMBI DI COSE E TIENI ANCORA PIÙ… dici direttamente LA COMPRI A CENTO E LA FACCIAMO FATTURARE A CINQUECENTO… E POI I SOLDI A TESTA DIETRO MI VENDI UN PO’ DI PESCE (cioè ritorno danaro in Italia quale pagamento di pesce)…”.

LA COMPLICITA’ DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE. “Dalle menzionate intercettazioni ambientali, si percepiva altresì che le istruttorie ed i collaudi finali dei finanziamenti regionali venissero pilotati dal sodalizio criminale in modo da farli eseguire al corrotto funzionario istruttore (..), che in cambio di danaro ed altre utilità – come già detto in telefonate riportate in premessa – si è posto al servizio dell’associazione criminosa, fornendo ai loro progetti inaccettabili pareri positivi contra legem anche in assenza dei previsti requisoti”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it