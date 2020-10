‘Grande Carro’ nel Foggiano “Regione faccia chiarezza sui funzionari arrestati”

Foggia, 27 ottobre 2020. Ringraziamo le forze dell’ordine per l’operazione che ha portato a 48 arresti, tra cui 3 funzionari regionali, accusati di associazione a delinquere per i finanziamenti a società agricole che avrebbero truffato la Regione. Auspichiamo che venga fatta al più presto la massima chiarezza in merito alle accuse per i tre funzionari arrestati, anche attraverso una indagine interna della Regione. Serve il massimo impegno per evitare le frodi che riguardano i fondi europei. Grazie all’operazione di oggi è stato dato un duro colpo alla mafia foggiana che ha cercato di estendere i propri interessi al settore agroalimentare sia in Italia che all’estero.

La politica deve assumersi le sue responsabilità e fare tutto il possibile per salvaguardare un settore sano e fondamentale per la nostra economia. Per questo chiediamo alla Regione di dare seguito a quanto approvato nel Bilancio di previsione del 2019: lo stanziamento di 100mila euro per finanziare borse di studio per neolaureati, per lo studio degli effetti della criminalità organizzata sul settore delle agromafie, sulla sanità e sulla gestione dei rifiuti.