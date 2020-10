I legni fermano l’Inter: ancora un pari per i Nerazzurri

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter in UEFA Champions League. All’NSK Olimpiyskiy di Kiev, contro uno Shakhtar Donetsk che una settimana fa era riuscito a espugnare il campo del Real Madrid, i Nerazzurri devono accontentarsi dello 0-0, dopo il 2-2 nella giornata inaugurale contro il Borussia Mönchengladbach. La squadra di Antonio Conte colpisce due traverse, con Nicolò Barella e Romelu Lukaku, ma non riesce ad avere la meglio sugli ucraini.

Le chance migliori nel primo tempo sono tutte dell’Inter. Lukaku, servito da Arturo Vidal, prova a calciare ma trova sulla sua strada Anatoliy Trubin: l’attaccante belga serve Barella, ma il tiro dal limite del centrocampista della nazionale si stampa sulla traversa.

Lo stesso Lukaku sfiora il vantaggio sull’angolo battuto sempre da Vidal, dopo aver anticipato addirittura Danilo D’Ambrosio, poi è Lautaro Martínez ad avere una grandissima occasione. Sull’ottimo lancio del croato Marcelo Brozović, però, l’attaccante argentino supera il portiere avversario ma si allarga troppo, trovando solo una conclusione sporca.

A tre minuti dall’intervallo la squadra di Conte va di nuovo a un passo dal vantaggio, ma sulla punizione di Lukaku è determinante la deviazione di Trubin che manda il pallone a sbattere sulla traversa.

Nella ripresa il portiere dei campioni d’Ucraina si oppone al tentativo di Brozović, il pallone finisce ancora a Lautaro Martínez ma il “Toro”, da distanza ravvicinata, spedisce sul fondo. L’ultimo brivido è la protesta in area di Lukaku per il contatto con Valeriy Bondar, che l’arbitro giudica però regolare.

La sfida di Kiev finisce 0-0. Lo Shakhtar resta al comando del girone con 4 punti, l’Inter di Conte sale invece a 2. Fonte