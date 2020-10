“Il Dpcm del premier foggiano è una rottura di c***!” Feltri attacca Conte

Foggia, 27/19/2020 – (liberoquotidiano) “La velleità al potere è una iattura. Il nostro premier foggiano ha partorito nuovi provvedimenti restrittivi. In effetti i contagi sono aumentati a dismisura e minacciano la salute pubblica. Intervenire drasticamente era quindi indispensabile. Tuttavia egli ci dovrebbe spiegare che senso abbia chiudere ristoranti e bar alle ore 18. Qualsiasi trattoria, per esempio, comincia la sua attività verso le 12.30 e la conclude alle 15 circa, quando i clienti si sono abbuffati. Per quale motivo dovrebbe stare aperta sino alle sei di sera, se neanche un cane entrerebbe in un locale per sfamarsi? Questo è un mistero buffo. Normalmente la massa va a cena nei bistrot dalle 20 in poi e se ne torna a casa verso le 23. Ma dalle 15 alle 18 uno chef se ne sta con le mani in mano. E i camerieri pure”. Lo ha scritto Vittorio Feltri sul quotidiano Libero. (liberoquotidiano)