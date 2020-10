“Innanzitutto Bari”. Apre reparto COVID ospedale Altamura: possibili 60 posti letto

Il reparto Covid è stato dotato di risorse umane adeguate, con l’arrivo in organico di medici specialisti infettivologi, pneumologi e anestesisti-rianimatori, oltre a un numero congruo di infermieri e operatori socio sanitari.

«Nel giro di una settimana – spiega il Direttore Generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce – abbiamo ridisegnato il modello organizzativo dell’Ospedale della Murgia in modo da renderlo funzionale al contrasto della pandemia. Il blocco dei ricoveri in elezione serve proprio a semplificare e agevolare questo rapidissimo cambiamento, ma grazie all’impegno della direzione medica di presidio e degli operatori sanitari di tutte le unità operative è possibile continuare a garantire un livello adeguato di assistenza sanitaria anche per i ricoveri urgenti, per le attività non differibili, le patologie neoplastiche e le attività ambulatoriali».

“L’apertura dell’area di degenza Covid ad Altamura – dichiara l’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco – si inserisce nella strategia regionale di progressivo adattamento della rete ospedaliera all’emergenza coronavirus, una strategia che permette di allargare la recettività Covid progressivamente cercando di mantenere il più possibile operativa il resto dell’assistenza ospedaliera”.