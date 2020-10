Manfredonia, cimitero aperto per commemorazione defunti: queste le misure

Commemorazione dei defunti a Manfredonia, l’accesso al Cimitero Comunale sarà consentito secondo le seguenti disposizioni:

1. L’apertura del Cimitero Comunale nei giorni dal 27 ottobre 2020 al 02 novembre 2020 osserverà il seguente orario di apertura: dalle ore 07.00 alle ore 18.00;

2. le persone all’interno del Cimitero, se non sono conviventi, devono rispettare la distanza interpersonale come da disposizioni vigenti.

SI RICORDA CHE: a. Vige l’obbligo di restare a casa per coloro che presentano sintomi influenzali, o una temperatura corporea superiore a 37,5°C, o che hanno avuto contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti; b. sono da evitare le strette di mano e lo scambio di abbracci; c. è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. In questo momento di particolare ripresa dei contagi, è necessaria la collaborazione di tutti al fine di salvaguardare la salute di tutta la Comunità, anche in queste giornate di grande significato emotivo e affettivo verso i nostri cari defunti”.

Manfredonia, lì 26.10.2020. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali Vincenzo D’Anzeris.