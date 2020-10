Manfredonia, riprendono i servizi Pronto Spesa e Porto Farmaco

Manfredonia, 27 ottobre 2020. Le indicazioni del nuovo DPCM invitano la popolazione a limitare gli spostamenti e a non recarsi in luoghi affollati a causa del nuovo perpetuarsi dell’emergenza Covid-19. Il C.O.C. Centro Operativo Comunale del Comune di Manfredonia sta per riattivare i servizi “Pronto Spesa” e “Porto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità, a partire da mercoledì 28 ottobre e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale.

I servizi saranno effettuati dalle due associazioni di Manfredonia che lo hanno già realizzato proficuamente durante il lockdown della scorsa primavera, la P.A.S.E.R. “Ferdinando Imhoff” ed il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. È possibile usufruire dei servizi, totalmente gratuiti, su prenotazione chiamando il numero 0884 273921, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Verrà data priorità ai richiedenti anziani ed impossibilitati ad uscire di casa. Tutti i volontari saranno riconoscibili mediante la divisa di servizio, saranno sempre protetti grazie ai DPI personali ed eviteranno il contatto con la persona che usufruisce del servizio. Ulteriori informazioni potranno essere richieste negli orari di attivazione del servizio.