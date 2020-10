Pandemia: bando contact tracing, 49mila domande a Protezione Civile

(Regioni.it 3937 – 27/10/2020) Sono 49mila gli italiani che hanno inviato la loro candidatura per il bando della Protezione Civile per rafforzare l’attività di contact tracing, di tracciamento sanitario dovuto alla pandemia. Sono arrivate candidature da 9.282 medici, 2.717 infermieri, 1.982 assistenti, 8.210 studenti e 26.545 amministrativi.

Oltre il 60% delle candidature sono arrivate da donne, con punte di quasi il 75% tra gli studenti e del 70% tra gli infermieri. Il Dipartimento della Protezione Civile redigerà ora un elenco su base regionale che sarà trasmesso alle Regioniche provvederanno al conferimento degli incarichi, ricordando che si parte da una richiesta per 2mila operatori (1.500 unità tra personale medico e sanitario e 500 addetti all’attività amministrativa).

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, commenta: “la Protezione Civile è stata inondata di candidature di cittadini che si rimboccano le maniche per aiutare il Paese. E’ l’Italia migliore, assieme a tutti coloro che in questo momento negli ospedali lavorano giorno e notte, silenziosamente, per proteggere la salute di tutti e difendere la vita”.