Parma, sequestrati 8 mln di euro ad azienda con sede nel Foggiano

Parma, 27/10/2020 -(parmadaily) Nella giornata di ieri i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, su delega della Procura della Repubblica di Parma, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP per un ammontare di oltre 8 milioni di euro nei confronti di alcuni soggetti ritenuti dediti alla commissione di reati di frode fiscale in virtù di un vincolo associativo. La misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Parma dott.ssa Sara Micucci a seguito di un’articolata indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Parma e condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza (operazione denominata “DAUNIA”), che ha portato alla luce un’imponente frode fiscale commessa da varie società riconducibili alla stessa compagine sociale. Le società in rassegna, con formale sede legale nella provincia di Foggia, erano di fatto da sempre operative in territorio emiliano attraverso il CONSORZIOCIEMME PARMA, con sede nel comune di Sorbolo, gestito da tre fratelli di origine foggiana. (parmadaily)