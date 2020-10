Pietro Delli Guanti, il pilota di Vico del Gargano trionfa sul circuito di Monza

Gargano, 27 ottobre 2020. La quinta tappa del campionato italiano di Formula 4, l’Italian F4 Championship Powered by Abarth, disputata la scorsa settimana nello storico circuito di Monza, ha avuto al primo posto del podio un ragazzo di Vico del Gargano che continuerà ancora a stupirci: Pietro Delli Guanti.

16 anni, ma già con cinque anni di esperienza nel panorama kartistico nazionale e internazionale. Numerosi i campionati disputati in questi anni: Campionato Italiano ACI Karting, ROK Cup, WSK e CIK FIA. È dalla scorsa stagione che Delli Guanti è entrato a far parte nel motorsport della Formula 4, un percorso che fanno tutti i piloti per arrivare alla grande Formula 1.

E dopo la vittoria a Monza, con il Team BVM Racing, Delli Guanti già si prepara per la pista di Imola, dal prossimo 20 al 22 Novembre. “Spero di arrivare a Imola con la stessa motivazione con cui ho vinto a Monza” ha commentato Delli Guanti.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola